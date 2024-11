- Powiedział, że zadzwoni do Putina przed inauguracją. To są jego słowa - oznajmił w czwartek Dmitrij Pieskow. Rzecznik Kremla nie wykluczył, że Donald Trump porozmawia z Wladimirem Putinem jeszcze przed zaprzysiężeniem. Na razie

Dmitrij Pieskow powiedział w czwartek, że rozmowa Władimira Putina z Donaldem Trumpem nie jest wykluczona jeszcze przed inauguracją prezydentury Amerykanina, która odbędzie się w styczniu.

Rosja. Putin nie wyklucza kontaktu z Trumpem

- To nie jest wykluczone. Powiedział, że zadzwoni do Putina przed inauguracją. To są jego słowa - powiedział Pieskow podczas briefingu prasowego.

W trakcie rozmowy dziennikarze zapytali także, czy po wyborach administracja prezydenta Rosji lub Ministerstwo Spraw Zagranicznych kontaktowały się z Donaldem Trumpem. Pieskow odparł, że nie. - Dlaczego powinniśmy się w to angażować? - pytał.

Rzecznik Kremla zdradziła także, czy w przyszłości dojdzie do spotkania Władimira Putina z Donaledem Trumpem. Nie jest to wykluczone, ale w dużej mierze zależy od nastawienia administracji przyszłego prezydenta do Rosji i konfliktu z Ukrainą.

- Za każdym takim spotkaniem kryje się dużo pracy na poziomie eksperckim. Na razie nie ma tej pracy i jest za wcześnie. Z kim mamy współpracować? Nie współpracujemy z administracją Bidena - powiedział rzecznik Kremla, dodając, że Władimir Putin nie planuje żadnej rozmowy z Joe Bidenem, który wkrótce ustąpi z urzędu prezydenta.

Wybory w USA. Putin potajemnie pogratulował Trumpowi?

Donald Trump wygrał wybory na prezydenta Stanów Zjednoczonych, otrzymując 295 głosów elektorskich. Jeszcze przed ogłoszeniem wyników ze wszystkich stanów, z całego świata zaczęły płynąć gratulacje. Do Trumpa zwrócił się m.in. Donald Tusk, Andrzej Duda, Emmanuel Macron, Kei Stramer, a także Wołodymyr Zełenski.

Zabrakło gratulacji Władimira Putina, a Kreml wyniki wyborów skomentował bardzo ostrożnie, przypominając, że stosunki między państwami uległy ostatnio pogorszeniu. Portal Wiorstka, powołując się na źródła w Moskwie, przekazał, że gratulacje jednak były i to nie tylko od prezydenta Rosji.

Gratulacje miał złożyć Władimir Putin, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Dmitrij Miedwiediew, prezes zarządu Sbierbanku Herman Gref oraz przewodniczący obu izb rosyjskiego parlamentu Walentina Matwijenko i Wiaczesław Wołodin.

Koniec wojny w Ukrainie?

Dmitrij Pieskow w rozmowie z dziennikarzami komentował także deklaracje Donalda Trumpa o doprowadzeniu do pokoju w Ukrainie. Powiedział, że władze Rosji pamiętają słowa przyszłego prezydenta o próbie rozwiązania konfliktu, nawet jeśli przesadził co do tempa, w jakim mógłby to zrobić.

- Jeśli nowa administracja będzie dążyć do pokoju, a nie do kontynuacji wojny, to będzie lepsza w porównaniu z poprzednią - powiedział dziennikarzom Pieskow.

Zapytany o ostrzeżenie Kamali Harris, że Putin zje Trumpa na lunch, Pieskow odpowiedział ze śmiechem, że "Putin nie zjada ludzi".

Donald Trump jeszcze w 2023 roku deklarował, że doprowadzi do zakończenia wojny w Ukrainie. Obiecał także, że Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski spotkają się na rozmowach pokojowych. - Umierają Rosjanie i Ukraińcy. Chcę, żeby przestali umierać. I zrobię to w ciągu 24 godzin - mówił przyszły prezydent USA.