Sekretarz stanu Georgia Brad Raffensperger, który odpowiada za przebieg wyborów prezydenckich w tym regionie USA, informował, że w hrabstwie Fulton koło Atlanty przez pewien czas nie funkcjonowały dwa lokale wyborcze.

Jak uściślał, z Rosji spłynęły tam doniesienia o podłożeniu materiałów wybuchowych i - choć nie brzmiały wiarygodnie - wymagały sprawdzenia. Również w innych miejscach w Georgii doszło do takich sytuacji, w sumie odnotowano ich pięć.

Dodatkowo dwie osoby zostały aresztowane w stanie Michigan za "groźby związane z wyborami". Z kolei FBI przekazało, że groźby pochodzące z rosyjskich domen e-mailowych odnotowano w kilku stanach, lecz ich również nie uznano za wiarygodne.

Wybory w USA. Rosjanie ingerują w głosowanie? Jest oświadczenie ambasady

Na te doniesienia zareagowała rosyjska ambasada w USA. Jego zdaniem oskarżanie Kremla o ingerowanie w amerykańskie wybory "to nic innego jak złośliwe oszczerstwo" - podała agencja RIA Nowosti, cytowana przez Reutera.

Jak dodano w oświadczeniu dyplomatów, wszystkie takie "insynuacje" zostały "wymyślone, by użyć je w wewnętrznej walce politycznej" w Stanach Zjednoczonych.

Informację o groźbach w czterech miejscach w Arizonie potwierdził też tamtejszy sekretarz stanu Adrian Fontes. - Nie mamy powodów, by przypuszczać, że nasi wyborcy albo nasze lokale wyborcze są jakimkolwiek niebezpieczeństwie – stwierdził demokrata.

Jego zdaniem był to "kolejny atak sondujący". - Nie będę wchodził w szczegóły, ale mamy powody, by przypuszczać, że to pochodzi od jednego z naszych zagranicznych wrogów, konkretnie z Rosji – dodał.