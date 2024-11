Szybkie i skuteczne działanie jest kluczem do przetrwania. Sytuacje kryzysowe, takie jak wojny, klęski żywiołowe czy awarie infrastruktury, mogą zdarzyć się w każdej chwili. Właśnie na takie momenty warto przygotować plecak ewakuacyjny, zwany także ucieczkowym lub BOB-em (od angielskiego Bug-Out Bag). Co powinien zawierać?

Plecak ucieczkowy to odpowiednio wcześniej spakowany bagaż, zawierający przedmioty niezbędne w przypadku nagłej ewakuacji. W chwili kryzysu nie ma czasu na kompletowanie sprzętu, dlatego warto mieć taki plecak zawsze pod ręką. Może przydać się w razie awarii sieci energetycznej, klęski żywiołowej czy zamieszek.

Plecak ewakuacyjny. Zasada 72 godzin

Zawartość plecaka powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb i siły fizycznej. Najlepiej spakować się na co najmniej 72 godziny – czas, który może zająć dotarcie do punktu ewakuacyjnego lub przetrwanie poza domem. Najważniejsze przedmioty to:

woda,

żywność,

zapasowa odzież,

środki do higieny osobistej i apteczka pierwszej pomocy,

podstawowe narzędzia.

Zasada 72 godzin, opracowana przez amerykańskich preppersów i miłośników survivalu, zakłada, że w sytuacjach kryzysowych służby ratunkowe potrzebują około trzech dni na opanowanie sytuacji. Podobne ramy czasowe są rekomendowane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zapasy wody oraz długoterminowej żywności

Woda to podstawa przetrwania, ponieważ bez niej człowiek przeżyje zaledwie kilka dni. Najlepiej mieć zapas minimum trzech litrów oraz tabletki do uzdatniania lub filtr, który pozwoli oczyścić napotkaną wodę podczas ucieczki.

Jeśli chodzi o jedzenie, należy unikać produktów szybko psujących się oraz takich, które wymagają natychmiastowego spożycia po otwarciu. Najlepiej sprawdzą się:

dania liofilizowane (gotowe do spożycia, można je także przygotować w domu),

czekolada (dostarcza cukru i węglowodanów),

suszone owoce i orzechy,

racje wojskowe, które zawierają kalorie na cały dzień.

Nie zapomnij o apteczce pierwszej pomocy

Apteczka to niezbędny element plecaka ewakuacyjnego, ponieważ w sytuacjach kryzysowych dostęp do pomocy medycznej może być ograniczony. Powinna zawierać podstawowe środki medyczne, takie jak:

tabletki przeciwbólowe i przeciwzapalne,

plastry opatrunkowe,

środki przeciwbiegunkowe,

folię termiczną ,

środki do dezynfekcji.

Dodatkowo warto uwzględnić bandaże, opaski uciskowe, pęsetę, rękawiczki jednorazowe oraz krem na oparzenia. Kompleksowo wyposażona apteczka może znacząco zwiększyć szanse na bezpieczne przetrwanie w trudnej sytuacji.

Niezbędne dokumenty oraz gotówka

W obliczu potencjalnych zagrożeń, takich jak zniszczenie lub kradzież mienia, warto mieć w plecaku kopie najważniejszych dokumentów, aby móc szybko zweryfikować swoją tożsamość i zabezpieczyć prawa własności. Wśród niezbędnych dokumentów powinny znaleźć się:

dowód osobisty ,

akt własności,

paszport,

prawo jazdy,

polisy ubezpieczeniowe (na dom, samochód i życie).

W sytuacjach awaryjnych, gdy zabraknie prądu, gotówka może być nieoceniona, ponieważ bankomaty, terminale płatnicze i przekaźniki telefonii komórkowej mogą przestać działać. Warto mieć przy sobie zarówno banknoty, jak i monety, które ułatwią dokonywanie płatności.

