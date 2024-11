Spływają wyniki z kluczowych stanów. Wskazania są jednoznaczne

Na ten moment w wyborach prezydenckich w USA prowadzi Donald Trump. Republikanin zgarnia 246 głosów elektorskich. Jego rywalka, demokratka Kamala Harris może liczy na 187 głosów. Kluczowe dla wyników głosowania są wahające się stany. Według wskazań Trump wygrał w co najmniej 2 z 7 z nich, a w 4 pozostałych prowadzi.

Stany wahające się, tzw. swing states to Arizona, Nevada, Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Georgia i Karolina Północna.

Wybory prezydenckie w USA. Kto prowadzi w tzw. swing states?

Jakio pierwsze spłynęły wyniki z "wahającej się" Karoliny Północnej. Według prognoz wygrał tam Trum. Po przeliczeniu 97 proc. głosów były prezydent USA prowadzi z Harris również w Georgii z przewagą 2,3 punktu proc. i według AP zapewnił sobie zwycięstwo. Daje mu to 16 kolejnych głosów elektorskich, powiększając jego stan posiadania do 246.

Do prezydentury brakuje mu wygranej w co najmniej dwóch z pięciu pozostałych kluczowych stanów. We wszystkich prowadzi: w Michigan o 6,3 p.p. po spłynięciu 57 proc., w Wisconsin o 4,2 p.p. po podliczeniu 84 proc., zaś w Arizonie o 0,8 p.p. po zliczeniu nieco ponad połowy spodziewanych głosów.

Według Fox News Donald Trump wygrywa w kluczowym dla zwycięstwa wyborów wahającym się stanie Pensylwania.





Jeśli tak się stanie, republikanin przejmie kolejne 19 głosów elektorskich. To oznacza, że do zwycięstwa będzie potrzebował jeszcze sześciu.

Wyników wciąż nie zaczęła podawać Nevada.

W Kolegium Elektorów jest 538 głosów (270 zapewnia zwycięstwo w wyborach). W każdym stanie liczba elektorów jest proporcjonalna do liczby mieszkańców i wraz z nią się zmienia.

