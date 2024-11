- My prowadziliśmy politykę, która przygotowuje nas na oba scenariusze - powiedział w programie "Graffiti" Paweł Kowal, przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Dodał, że polski rząd przyjmie każdy wynik wyborów w USA.

Paweł Kowal, komentując pierwsze wyniki wyborów w USA, powiedział, że obecny rząd jest przygotowany na każdy scenariusz. Podkreślił także, że partnerstwo jest ważne, ale Polska i Europa, muszą same dbać o swoje bezpieczeństwo i przyszłość.

Wybory w USA. Rząd gotowy na każdy wynik

- My prowadziliśmy politykę, która przygotowuje nas na oba scenariusze (...). Europa musi być mocniejsza w sprawach militarnych, musi produkować więcej amunicji, dawać więcej pieniędzy na obronność. Zrozumiałem to w Waszyngtonie, głownie debatując z republikanami - powiedział Paweł Kowal.

Minister dodał, że nie będzie rozczarowania niezależnie od wyników. - Nie będzie tego, co było cztery lata temu, kiedy wygrał Biden, a pisowcy szykowali się na wygraną Trumpa - powiedział.

Paweł Kowal skomentował także słowa Mariusza Błaszczaka, który domagał się dymisji Donalda Tuska po wygranej Donalda Trumpa. - To są głupoty i niepoważny sposób prowadzenia polityki. Polską politykę musimy prowadzić tu w Polsce, w kontekście europejskim i atlantyckim. Jeśli chcemy, aby Europa była poważnie traktowana, to musimy produkować więcej amunicji, to się zaczęło, będzie komisja ds. obrony - dodał.

Powiedział, że w otoczeniu Donalda Trumpa będą osoby związane z Polską i oba kraje będą nadal współpracować w wielu dziedzinach.

- Dojrzałość też polega na tym, żeby nie emocjonować się nadmiernie rzeczami, na które nie ma się wpływu. Ta zmiana w USA, także w Senacie, jest głębsza. Możemy się z tą zmianą nie zgadzać, ale musimy ją rozumieć - powiedział. Dodał, że dojdzie do wygranej Donalda Trumpa, trzeba przygotować się na zmianę administracji.

