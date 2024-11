Kamala Harris ma wygłosić przemówienie po porażce w wyborach prezydenckich. Kandydatka demokratów nie pojawiła się na wiecu w Waszyngtonie po ogłoszeniu pierwszych sondażowych wyników ws. zwycięstwa Donalda Trumpa. Wówczas rozgoryczony tłum rozszedł się do domów.

Co prawda w kilku stanach trwa jeszcze liczenie głosów, jednak nie zmienią one wyniku. 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie Donald Trump. W środę Kamala Harris ma wygłosić przemówienie. Reuters donosi, że demokratka m.in. przyzna się do porażki w wyborach.

Są wyniki wyborów w USA. Kamala Harris zabierze głos

Prawdopodobnie wiceprezydentka zabierze głos o godz. 16 czasu lokalnego (22 czasu polskiego), chociaż w tej sprawie pojawiają się rozbieżności. W pierwszych doniesieniach była mowa o godz. 18.

Jeszcze zanim telewizja Fox News ogłosiła zwycięstwo republikanina, ale były znane już szczątkowe wyniki sugerujące, że może wygrać, Kamala Harris zrezygnowała z zaplanowanego przemówienia w Waszyngtonie.

Na wiecu na dziedzińcu Howard Uniwersity, gdzie uczyła się Harris zebrał się tłum wyborców. Przez kilka godzin ludzie cieszyli się i rozmawiali, ale atmosfera opadła, gdy ogłoszono wyniki kluczowych stanów. Zwolennicy demokratów zaczęli opuszczać kampus, a większość z nich wróciła do domów jeszcze zanim ogłoszono, że kandydatka nie przemówi do wyborców.

- Nie usłyszycie dzisiaj wiceprezydentki. Wciąż są głosy do podliczenia. Wciąż mamy stany, które nie zostały policzone - powiedział ze sceny Cedric Richmond, współprzewodniczący sztabu Kamali Harris. Zebrany na miejscu tłum był wyraźnie rozczarowany.

Wyniki wyborów w USA. Donald Trump wygrał

Wyborcy wciąż czekają na zliczenie wszystkich głosów z Arizony, Nevady, Michigan oraz Maine. Przy aktualnych wynikach kandydat republikanów zdobył 279 głosów elektorskich, czyli dziewięć ponad wymagane minimum. Natomiast kandydatka demokratów Kamala Harris obecnie ma 223 głosy elektorskie.

W środę jeszcze przed ogłoszeniem ostatecznych wyników wyborów prezydenckich w USA Donald Trump wygłosił przemówienie. Powiedział, że chce podziękować narodowi za wybranie go na przywódcę. Stwierdził, że "nie bez przyczyny Bóg ocalił go w lipcu podczas zamachu w Pensylwanii".