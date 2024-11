Amerykanie ruszyli do urn wyborczych, by wybrać nowego prezydenta. Z oddaniem głosu do ostatniej chwili nie czekał Donald Trump. Kandydat republikanów zagłosował w lokalu wyborczym na Florydzie. - Czuję się bardzo pewnie - powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Donald Trump przybył do swojego okręgu wyborczego w Palm Beach ze swoją żoną Melanią Trump. Tuż po wrzuceniu karty do urny były prezydent i kandydat w obecnych wyborach w USA rozmawiał z prasą.

Podkreślił, że "czuje się bardzo pewny" co do wyniku. - Słyszałem, że wszędzie radzimy sobie bardzo dobrze. Była to najlepsza kampania, jaką przeprowadziliśmy - powiedział dziennikarzom.

Wybory prezydenckie w USA. Donald Trump oddał swój głos

Zapytany, czy ma już przygotowane przemówienie odparł "jeśli wygram, wiem, co będę chciał powiedzieć". - Jestem w stanie wystąpić bez problemu, z marszu. Nie chcę nawet myśleć o przegranej - stwierdził.

Zapewnił, że jeśli przegra w "uczciwych wyborach, będzie pierwszym, który to przyzna". - Oczywiście, że nie będzie żadnej przemocy. Nie będzie problemu. Moi wyborcy nie uciekają się do przemocy. Nie chcę przemocy, nie muszę tego mówić. Wy wierzycie w przemoc i się do niej uciekacie - zaznaczył.

Były prezydent zaapelował również do swoich wyborców, którzy oczekują na oddanie głosu w kolejkach. - Chce się zwrócić do tych, którzy stoją w kolejkach: stójcie dalej, republikanie stójcie w nich dalej, zagłosujcie - zaznaczył Donald Trump.

- Mamy cudowny kraj, ale jest to kraj, który ma kłopoty, duże kłopoty. Na wiele różnych sposobów. Musimy to wszystko ogarnąć. W tej chwili mamy ludzi, którzy napływają przez granicę, ogromną inflację i nie jest do końca idealnie - wskazał.

Były prezydent wymienił m.in. problemy z migrantami. - Nie możemy pozwolić, by kryminaliści przybywali do naszego kraju - mówił, podkreślając, że USA potrzebują "silnych granic".

Republikanin podkreślił, że liczenie głosów i ogłoszenie ostatecznego werdyktu może długo potrwać. - To jest absolutnie oburzające. Wydali wszystkie pieniądze na maszyny. Jeśli byłyby papierowe karty do głosowania i wyborcy głosowaliby jednego dnia, wyniki były znane przed 22 - wskazał.

Wcześniej kandydatka demokratów Kamala Harris również zapowiadała, że swój głos również odda na Florydzie.

