Do tragedii doszło na popularnej wśród turystów wyspie Saint Lucia. 47-letni pilot British Airways w czasie wolnym wypoczywał w jednym z luksusowych hoteli. W pewnym momencie mężczyzna upadł, wywołując panikę wśród turystów goszczących w obiekcie.

Karaiby. Pracownicy załamani po tragedii z udziałem pilota

Jak informuje "The Sun" zgon stwierdzono od razu po upadku pilota. Linie skontaktowały się z władzami wyspy, by powiadomić rodzinę i sprowadzić ją na miejsce. W związku ze śmiercią pilota, lot powrotny z Karaibów do Londynu musiał zostać odwołany.

Mężczyzna miał stopień pierwszego starszego oficera i jak wynika z relacji załogi, był bardzo ceniony i lubiany. - Jego śmierć była zupełnie niespodziewana - wskazują jego koledzy w rozmowie z brytyjskim dziennikiem.

"Nasze myśli są z rodziną i przyjaciółmi naszego kolegi w tym trudnym czasie" - oświadczyło British Airways. Zarówno całej załodze, jak i rodzinie zmarłego pilota zaoferowano wsparcie psychologiczne.