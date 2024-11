Ten produkt kupujemy częściej niż wodę. Przeanalizowano paragony

Eksperci aplikacji PanParagon przeprowadzili analizę anonimowych danych z paragonów dodawanych do ich systemu.

Twórcy badania chcieli odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących zakupów na stacjach, między innymi o to, co klienci wybierają częściej: piwo czy wodę?

Zakupy na stacjach paliw. Nowe badanie

Z przygotowanego raportu wynika, że podczas zakupów na stacjach częściej sięgamy po piwo niż po butelkowaną wodę.

"W 2024 r. napój z alkoholem znalazł się na 2,66 proc. dowodów zakupu, natomiast woda była obecna na 2,51 proc. paragonów pochodzących ze stacji benzynowych. To pokazuje, że punkty sprzedaży obok dystrybutorów z paliwem stały się swego rodzaju sklepami monopolowymi" - czytamy w podsumowaniu badania.

Stacje paliw. Porównali ceny produktów

Przeprowadzający analizę porównali także ceny obu rodzajów produktów. Wynika z niej, że butelka wody jest tańsza od piwa o jedynie kilkadziesiąt groszy.

"Od stycznia do września tego roku mediana cen złotego trunku sprzedawanego w puszkach wynosiła 5,29 zł, natomiast w butelkach 5,49 zł" - podkreślono w raporcie.

Z kolei za 1,5 l wody trzeba było wydać ok. 4,99 zł, a za 0,5 l butelki 3,99 zł. Oznacza to, że cena pomiędzy piwem w puszce a wodą w butelce o pojemności 1,5 l różni się o 30 groszy. Natomiast przy wodzie o pojemności 0,5 l a piwem różnica ta wynosi ok. 1,30 zł.

"Na paragonach widoczne są pozycje wody, które mają identyczną cenę, jak piwo z zawartością alkoholu" - zauważa Antonina Grzelak z aplikacji PanParagon, cytowana w podsumowaniu badania.

Do aplikacji trafia miesięcznie ok. 1,5 mln dowodów zakupu. Omawiane badanie obejmowało paragony z datą zakupu od 1 stycznia do 22 września 2024 roku.