Fundusz alimentacyjny. Rząd zmienił kwotę świadczenia

Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Oznacza to podniesienie kwoty świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Wypłata ma nastąpić z wyrównaniem od 1 października 2024 roku. Projekt ustawy był jednym ze "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów".