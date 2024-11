Prognoza pogody w Poznaniu 5 listopada 2024. Chłodno, ale bezchmurnie

Wtorek w Poznaniu przyniesie nam pogodę, która zachęca do wyjścia na świeże powietrze. Słońce wstanie o godzinie 6:54 i pożegna nas o 16:17. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 10,9 st. C, a spadnie minimalnie do 3,5 st. C. Nie ma szans na opady deszczu, co z pewnością ucieszy wszystkich planujących aktywności na zewnątrz.

Poranek rozpocznie się niskimi temperaturami w okolicach 3,5 st. C, z odczuwalną temperaturą nieco niższą, sięgającą 0,9 st. C. W godzinach od 7:00 do 11:00 termometry będą wskazywać wzrost temperatury od 5,9 st. C do 9 st. C. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr osiągnie prędkość około 11 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

Popołudnie zapowiada się przyjemnie ciepłe. Od 12:00 do 17:00 temperatura wzrośnie do maksymalnych 10,9 st. C, by następnie nieco spaść do 7,1 st. C Zachmurzenie zacznie się zwiększać, ale nadal pozostanie umiarkowane. Wiatr będzie słabł, osiągając prędkość od 9 do 11 km/h.

Wieczór i noc w Poznaniu

Wieczorem, po godzinie 18:00, temperatura stopniowo spadnie do około 5,5 st. C. Zachmurzenie wzrośnie do dużego, opadów nie przewiduje się. Wiatr uspokoi się do 3,5 km/h, co sprawi, że wieczór będzie spokojny i przyjemny. To doskonała okazja na wieczorny spacer lub relaks przy ciepłej herbacie.

Godzinowa prognoza

- Od 00:00 do 06:00 temperatura będzie się wahać od 5,1 do 3,7 st. C, przy bezchmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość do 9,2 km/h.

- Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,7 do 5,9 st. C, przy bezchmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość do 11,1 km/h.

- Od 09:00 do 12:00 temperatura będzie się wahać od 5,9 do 10 st. C, a niebo pozostanie bezchmurne. Wiatr osiągnie prędkość do 11,2 km/h.

- Od 12:00 do 15:00 temperatura osiągnie maksymalnie 10,9 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość do 10,9 km/h.

- Od 15:00 do 18:00 temperatura spadnie do około 6,5 st. C, przy umiarkowanym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość do 9 km/h.

- Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie się wahać od 6,5 do 5,5 st. C, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr osiągnie prędkość do 3,5 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do minionych dni, dzisiejsza pogoda w Poznaniu będzie zdecydowanie cieplejsza niż dwa dni temu, kiedy temperatura wynosiła zaledwie 1 st. C. Brak opadów i umiarkowane zachmurzenie kontrastują z dużym zachmurzeniem sprzed pięciu dni.

Warto zauważyć, że pogoda w ostatnim czasie była stabilna, z temperaturami oscylującymi w granicach od 7 do 12 st. C.

Na koniec warto pamiętać, że mimo niskiego indeksu UV jesienią, słońce potrafi być zdradliwe. Dobrze jest zadbać o ochronę skóry, szczególnie podczas dłuższych spacerów.

