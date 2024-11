Twórca marki Red is Bad Paweł S. pozostanie w areszcie - przekazał Sąd Rejonowy Katowice-Wschód.

W poniedziałek Prokuratura Krajowa skierowała do sądu w Katowicach wniosek o utrzymanie aresztu dla twórcy marki Red is Bad Pawła S. Argumentuje to obawą, że podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, mógłby podjąć próbę ucieczki lub utrudnianie prowadzenia postępowania

Wniosek o areszt. S. był poszukiwany listem gończym

Paweł S. od 10 października był poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Wcześniej wystawiono za nim list gończy i europejski nakaz aresztowania. W środę został deportowany z Dominikany, gdzie go zatrzymano. Następnego dnia w śląskim wydziale PK w Katowicach usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, popełnienia w ramach tej grupy przestępstw z urzędnikami RARS, a także prania brudnych pieniędzy.

Był przesłuchiwany przez kilka dni. W poniedziałek po południu zakończyły się w prokuraturze czynności z jego udziałem, S. został wyprowadzony z gmachu prokuratury.

Kiedy Paweł S. był jeszcze poszukiwany, katowicki sąd wydał postanowienie o aresztowaniu go na 90 dni. Zgodnie z przepisami, po przesłuchaniu prokurator zarządził doprowadzenie podejrzanego do sądu z wnioskiem o utrzymanie tymczasowego aresztowania (mógł też zastosować inne, wolnościowe środki zapobiegawcze).

Paweł S. usłyszał zarzuty

Prokuratura nie informuje, w jaki sposób S. ustosunkował się do zarzutów - czy przyznaje się do nich czy też nie. Podała tylko, że złożył wyjaśnienia.

W czwartek w rozesłanym komunikacie PK podała, że przedstawione S. zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, współdziałania w przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych reprezentujących Rządową Agencję Rezerw Strategicznych oraz prania brudnych pieniędzy.

Jeszcze w czwartek przed południem w prokuraturze Pawłowi S. towarzyszyło trzech obrońców - Bartosz Lewandowski, Krzysztof Wąsowski i Jacek Dubois.

Twórca Red is Bad tego dnia wypowiedział pełnomocnictwo Lewandowskiemu i Wąsowskiemu. Według ustaleń "Rzeczpospolitej" - "to sygnał, że podejrzany mógł zdecydować się na współpracę z prokuraturą"; PK ani obrona tego nie komentują.