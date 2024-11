Na Florydzie Donald Trump cieszy się poparciem, które nie jest w granicy błędu statystycznego. - Jego przewaga nad Kamalą Harris wynosi tutaj ponad 6 pkt. procentowych - powiedziała korespondentka Polsat News Magda Sakowska.

Wybory w USA. Donald Trump zagłosował

Chociaż, jak zaznaczyła, w tej części stanu gdzie głosował kandydat republikanów i gdzie spędzi wieczór wyborczy, większym poparciem cieszy się jego rywalka. Na pierwsze wyniki Trump będzie oczekiwał w swojej rezydencji Palm Beach na Florydzie.

"Najwspanialsze wydarzenie w historii, które ocali kraj"

W ostatnich chwilach kampanii kandydat demokratów kreślił czarny scenariusz dla USA, jeśli wygra Harris. Przemawiała przez niego jednak pewność siebie.

- Jak mówią w sporcie piłka jest po naszej stronie. To co teraz musimy zrobić to pójść i zagłosować, i dzięki temu będziemy mieli najwspanialsze wydarzenie w historii, ale co ważniejsze, to będzie wydarzenie, które ocali nasz kraj - mówił na finiszu walki o Biały Dom Donald Trump.

