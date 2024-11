Szef Prawa i Sprawiedliwości powołał się na art. 29 ust. 2 ustawy o partiach politycznych. Zgodnie z przepisem partie otrzymują subwencje w równych ratach, cztery razy w roku.

- Taka rata powinna nam być zgodnie z prawem w tej chwili wypłacona. Nie ma prawomocnych decyzji odnoszących się do naszej partii, które mogłyby podważyć tę zasadę. Ale w tej chwili prawo w Polsce nie obowiązuje, pod tymi rządami. W związku z tym pan minister finansów podjął najwyraźniej decyzję, że pieniądze nie zostaną wypłacone - powiedział Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej.

Zdaniem prezesa PiS, celem niewypłacania pieniędzy jest zniszczenie "normalnej konkurencji" między partiami politycznymi. Dodał, że to uderzenie w "podstawy demokracji".

Jarosław Kaczyński prosi o wsparcie

Lider PiS-u zaznaczył, że jego formacja liczy na zmianę sytuacji z subwencją i rozliczenie tych, którzy zdecydowali, by nie wypłacać środków. - By do tego doszło, musimy obronić demokrację. By obronić demokrację, musimy zwrócić się wszystkich obywateli, którzy są przekonani, że demokracja jest wartością i chcą być obywatelami, a nie poddanymi, o wsparcie - mówił dalej Kaczyński.

- Za chwilę rozpocznie się także nasza prekampania prezydencka, bo zostanie wyłoniony kandydat. By prekampania i później kampania prezydencka mogła być prowadzona, to są potrzebne znaczne środki finansowe. Dlatego zwracam się z serdeczną prośbą, z apelem do wszystkich obywateli, dla których przyszłość demokratycznej Polski jest ważna, by zechcieli nas wesprzeć - podkreślił prezes partii.

Kandydat PiS w wyborach. "Nazwiska, które padają w mediach"

Dziennikarze pytali kto wystartuje w wyborach prezydenckich z poparciem PiS. - Wydaje mi się, znam kandydatów, którzy są w tej chwili rozpatrywani. To są nazwiska, które padają w tej chwili w mediach. Nie rozszerzałbym tego zbioru, musimy podjąć decyzję. Jeżeli będziemy ciągle badać nowe osoby, to decyzja będzie przeciągała się w czasie - zaznaczył Kaczyński.

Polityk wspomniał też o wyborach amerykańskich. - Pewniejszą kandydaturą dla Polski jest Trump, bo z nim współpraca układa się dobrze. Najlepiej ze wszystkich dotychczasowych prezydentów Stanów Zjednoczonych - lider PiS.