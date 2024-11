Łazik Perseverance wykonał zaskakujące zdjęcia na powierzchni Marsa. Widać na nich skały zabarwione na zielono. To może świadczyć o występowaniu na Czerwonej Planecie mikroorganizmów i reakcji chemicznych powszechnych na Ziemi.

Łazik Perseverance należący do NASA eksplorację Marsa zaczął w lutym 2021 r., Przez cały ten czas badał Czerwoną Planetę pod każdym kątem, zbierając próbki i i wykonując liczne zdjęcia.



Na jednej z ostatniej fotografii wykonanej za pomocą łazika wyłapano zaskakujące plamy na skałach. W rejonie nazwanym "Serpentine Rapids" część głazów pokryta była białą, czarną i zieloną mozaiką.

Mars. Zaskakujące odkrycie

Skład tych skał pozostaje nieznany i trudno jest określić, czy plamy są jedynie osadem, czy całe kamienie są w różnych kolorach. Dla naukowców jest to jednak ekscytujące odkrycie, ponieważ podobne zabarwienia skał występują na Ziemi, szczególnie w tzw. czerwonych łupkach.



Zielone plamy, które można zobaczyć na nowym zdjęciu Perseverance, są również powszechne w czerwonych skałach na Ziemi i powstają, gdy ciekła woda przesącza się przez osad, zanim stwardnieje w skałę. Proces ten wspiera reakcję chemiczną, która przekształca utlenione żelazo w jego zredukowaną formę, tworząc zielony odcień w skale.

ZOBACZ: Odczytali tajemniczy sygnał z Marsa. "Prosty obraz"

Powstają, gdy woda przesiąka przez osad, zanim ten stwardnieje w skałę. To wywołuje reakcję chemiczną, która przekształca utlenione żelazo w zredukowaną formę o zielonkawym odcieniu.



Co więcej, takie reakcje często zachodzą przy wsparciu mikroorganizmów. Nie jest to jednak warunek konieczny. Podobne reakcje może ułatwiać także interakcja chemiczna między siarką i żelazem.

ZOBACZ: Niezwykłe odkrycie w Pompejach. Mały domek skrywa zachwycające cuda



Łazik Perserverance nie miał wystarczającej ilości miejsca, aby dokładniej zbadać barwną mozaikę na skałach. Nie wykonał także lepszych zdjęć, ale zespół naukowców ma nadzieję, że podobne zabarwienia uda się odnaleźć i w innych rejonach Marsa.

Teraz łazik przygotowuje się do eksploracji krateru Jezero. - "W całym zespole nie brakuje ekscytacji , gdy rozważamy, jakie sekrety mogą skrywać starożytne skały krawędzi krateru Jezero" - piszą naukowcy z NASA.

WIDEO: Halloween w Białym Domu. Pierwsza dama zaskoczyła przebraniem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aba/kg / polsatnews.pl