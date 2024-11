Wtorek w Warszawie zapowiada się jako typowy, jesienny dzień z nieco chłodniejszą aurą. Słońce wstanie o godzinie 6:37, a zajdzie już o 16:01. Maksymalna temperatura wyniesie 9,6 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do 3,5 st. Wiatr będzie umiarkowany, osiągając prędkość do 8 km/h. Padać nie powinno, choć niebo będzie w większości pochmurne.

Od wczesnych godzin porannych, kiedy słońce zacznie się pojawiać na horyzoncie, temperatura będzie się wahać od 3,7 do 7,7 st. Celsjusza. Wrażenie chłodu potęgować będzie odczuwalna temperatura, oscylująca od 2,3 do 6,4 st. Niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr nie przekroczy 8 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Po południu temperatura osiągnie swoje maksimum, dochodząc do 9,6 st. Celsjusza. Odczuwalnie będzie to jednak około 9,1 st., co w połączeniu z lekkim zachmurzeniem i umiarkowanym wiatrem o prędkości około 6,4 km/h, stworzy przyjemne, choć chłodne warunki. Zachmurzenie będzie zmienne, ale bez opadów.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczorem, od godziny 18:00, temperatura zacznie stopniowo spadać z 7 do 5,2 st. Celsjusza. Noc przyniesie bezchmurne niebo, a prędkość wiatru utrzyma się na poziomie około 6,5 km/h. Mimo braku opadów, nocne chłody będą wyraźnie odczuwalne.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 3,7 do 5,3 st. Celsjusza, przy bezchmurnym niebie. Wiatr osiągnie prędkość do 7,6 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura zwiększy się do 9,3 st., przy niewielkim zachmurzeniu i lekkim wietrze.

Od 14:00 do 17:00 maksymalna temperatura wyniesie 9,6 st..

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie do 5,2 st., przy bezchmurnym niebie i spokojnym wietrze.

Porównanie historyczne

Patrząc na ostatnie dni, można zauważyć, że wtorkowa temperatura będzie niższa niż na początku listopada, kiedy to termometry wskazywały nawet 11 st. Celsjusza.

Warto przypomnieć, że jesień to czas, kiedy warto zadbać o odpowiednią warstwę ubrań podczas spacerów. Choć deszcz nie grozi, ciepła kurtka na pewno się przyda.

red / polsatnews.pl