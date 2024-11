Wtorek w Krakowie zapowiada się jako jeden z tych dni, które zachęcają do dłuższych spacerów i korzystania z jesiennego słońca. Wschód nastąpi o godzinie 6:3, a zachód o 16:12. Krótki dzień pogoda wynagrodzi słonecznymi chwilami. Maksymalna temperatura osiągnie 10 st. Celsjusza, minimalna spadnie do 1 stopnia. Dzień będzie bezchmurny, a wiatr nie powinien sprawiać większych problemów.

Poranek w Krakowie zacznie się chłodno, z temperaturą oscylującą wokół 1 st. Celsjusza i odczuwalną temperaturą nieco poniżej zera. Od godziny 6:00 do 9:00 temperatury wzrosną z 1 do 4,5 st., przy bezchmurnym niebie. Wiatr będzie łagodny, z prędkością od 5,2 do 6,4 km/h, co zapewni uczucie świeżości.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie swój szczyt, sięgając 10 st. Celsjusza. Bezchmurne niebo będzie sprzyjać wyjściu na zewnątrz, a odczuwalna temperatura będzie się zbliżać do rzeczywistej. Wiatr nie przekroczy prędkości 7,3 km/h, co zapewni komfortowe warunki.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem i nocą, od 18:00, temperatura zacznie spadać, osiągając około 5 st. Celsjusza. Niebo pozostanie bezchmurne aż do późnych godzin nocnych, kiedy pojawi się umiarkowane zachmurzenie. Wiatr będzie słaby, z prędkością nieprzekraczającą 2,5 km/h, co dodatkowo podniesie komfort przebywania na zewnątrz.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 1 do 4,5 stopnia Celsjusza, przy bezchmurnym niebie. Wiatr z prędkością 5,2-6,4 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 6,2 do 9,8 st,. Przez cały ten czas niebo pozostanie bezchmurne, a wiatr nie przekroczy 7,3 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura pozostanie blisko 10 st., z bezchmurnym niebem i słabym wiatrem, który będzie się stopniowo zmniejszał do 3,6 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie z 5,3 do 4,1 st.. Wieczorem pojawi się umiarkowane zachmurzenie, a wiatr osłabnie do 1,3 km/h.

Porównanie historyczne

W porównaniu do ostatnich kilku dni, wtorkowa pogoda będzie zdecydowanie bardziej sprzyjająca. Po kilku dniach z dużym zachmurzeniem, jak 31 października i 3 listopada, bezchmurna aura będzie miłą odmianą. Temperatura będzie nieco niższa niż pod koniec października, kiedy osiągnęła do 11 st. Brak opadów i lekki wiatr uczynią dzień przyjemnym.

red / polsatnews.pl