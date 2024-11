Nie żyje Quincy Jones, mistrz amerykańskiej muzyki i tytan przemysłu rozrywkowego, który wpłynął na niemal każdy popularny gatunek muzyczny i zdobył rekordową liczbę 80 nominacji do nagrody Grammy - informuje NBC News.



Jones "odszedł spokojnie" w niedzielę wieczorem w swoim domu w Bel Air, otoczony rodziną - przekazał jego rzecznik prasowy Arnold Robinson. Muzyk miał 91 lat.

Quincy Jones nie żyje. Legendarny muzyk miał 91 lat

"Dziś wieczorem, z pełnymi, ale zranionymi sercami, musimy podzielić się wiadomością o śmierci naszego ojca i brata Quincy'ego Jonesa. Choć to wielka strata dla naszej rodziny, świętujemy jego wspaniałe życie, wiedząc, że nigdy nie będzie nikogo takiego jak on" - napisała jego rodzina w oświadczeniu.

ZOBACZ: Nie żyje aktorka Elżbieta Zającówna. Miała 66 lat

W swojej bogatej, trwającej ponad 70 lat karierze, Jones dał się poznać zarówno jako "zakulisowa siła", jak i utalentowany artysta. Pracował bowiem jako aranżer, kompozytor, autor tekstów oraz samodzielny wykonawca.

Nie żyje amerykańska gwiazda. Miał na koncie 28 nagród Grammy

"Pozostawił niezatarte ślady w jazzie, popie, hip-hopie i dziesiątkach filmowych i telewizyjnych ścieżek dźwiękowych, ściśle współpracując z niektórymi z najznamienitszych nazwisk amerykańskiej muzyki, od Counta Basiego i Diny Washington po Franka Sinatrę, Arethę Franklin i Paula Simona" - opisuje NBC News.

ZOBACZ: Nie żyje Matilde Lorenzi. Tragedia podczas treningu

To właśnie Jones wyprodukował przebojową płytę Michaela Jacksona "Thriller", a także adaptację "Koloru purpury" Stevena Spielberga i sitcomu NBC "The Fresh Prince of Bel-Air". To m.in. dzięki tym projektom zapisał się w amerykańskiej historii jako twórca muzycznych hitów oraz medialny potentat.

Na przełomie swojego życia Jones otrzymał wiele znaczących nagród i wyróżnień, w tym Narodowy Medal Sztuki od ówczesnego prezydenta USA Baracka Obamy w 2010 roku. Jones zdobył też 28 nagród Grammy, co plasuje go na drugim miejscu pod kątem ilości zdobytych nagród Grammy.

Jones był jednym z wielu artystów, których twórczość uległa zniszczeniu w pożarze Universal Studios w czerwcu 2008 roku.

Źródło: NBC News

WIDEO: Halloween w Białym Domu. Pierwsza dama zaskoczyła przebraniem Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nn / Polsatnews.pl