Do tej pory lokalny Instytut Lasów i Ochrony Przyrody (ICNF) wprowadził opłaty turystyczne dla osób uczęszczających siedmioma ważnymi szlakami archipelagu (Pico do Areeiro, Pico Ruivo, Levada do Risco, Levada do Caldeirão Verde, Balcões, Levada do Rei i Ponta de São Lourenço). Od nowego roku liczba ta wzrośnie do 30.

Madera. Nowe opłaty dla turystów

Portugalska Madera to dla wielu turystów, w tym również tych z Polski, punkt obowiązkowy. Szacuje się, że tylko w ubiegłym roku górzysty, wulkaniczny archipelag, odwiedziły ponad dwa miliony podróżników.

Wielbiciele aktywnego zwiedzania, którzy mają w planach wybrać się do regionu w roku przyszłym, muszą jednak przygotować się na dodatkowe opłaty, które będą pobierane za wstęp na 30 najpopularniejszych szlaków turystycznych. Przepisy zaczną obowiązywać z dniem 1 stycznia 2025 r.

Jak wskazała, cytowana przez Euronews, lokalna sekretarz ds. rolnictwa, rybołówstwa i środowiska Rafaela Fernandes, regulacje mają na celu ochronę naturalnych krajobrazów i zarządzanie rosnącym napływem turystów. Pozyskane fundusze posłużą utrzymaniu i opłaceniu niezbędnych konserwacji szlaków.

Zdaniem Fernandes, turyści odwiedzający Maderę, mając świadomość konieczności ochrony przyrody, bardzo entuzjastycznie reagują na nowe przepisy.

Kary za łamanie przepisów

Obecnie za wstęp na każdy z siedmiu płatnych szlaków Madery, należy uiścić opłatę w wysokości trzech euro (ok. 13 zł). Obowiązuje ona wszystkich turystów, którzy ukończyli 12. rok życia. Zwolnieni są z niej mieszkańcy archipelagu.

Odwiedzający mogą dokonać zapłaty za pośrednictwem rządowego portalu Simplifica lub na stacjach ICNF, które dostępne są na szlakach.

Osobom, które zignorują nowe przepisy, grozi kara finansowa sięgająca 50 euro (ok. 220 zł).