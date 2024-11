Jest wniosek Prokuratury Krajowej do sądu w Katowicach o utrzymanie aresztu dla twórcy marki Red is Bad Pawła S. Argumentuje to obawą, że podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) mógłby podjąć próbę ucieczki lub utrudnianie prowadzenia postępowania.