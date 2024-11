Do wyborów w Stanach Zjednoczonych zostały już tylko dwa dni, a wciąż żaden z kandydatów nie może być pewny wygranej. Jednak najnowszy sondaż przeprowadzony w Iowa przez "Des Moines Register" i "Mediacom" pokazuje zaskakujący wynik. W badaniu Kamala Harris prowadzi 3 pkt. proc., a to właśnie w tym regionie Trump wygrywał w ostatnich latach.

Donald Trump przegrywa w kolejnym sondażu

To znaczna zmiana względem ostatniego analogicznego sondażu z września, gdy Trump wygrywał stosunkiem 47 do 43 proc. Sondaż wskazał również, że kobiety znacznie chętniej głosują na demokratkę. Również starsi wyborcy w zdecydowanej większości należą do obozu Harris. Do tego ponad dziewięciu na dziesięciu prawdopodobnych wyborców ze stanu Iowa stwierdziło, że w nowym sondażu podjęli już ostateczną decyzję ws. kandydata.

Sztab republikanina jest wyraźnie zirytowany badaniem. - W każdym cyklu pojawia się jeden idiotyczny sondaż - stwierdził starszy doradca kampanii republikanina Jason Miller cytowany przez CNN.

Z kolei w oświadczeniu napisano, że sondaż jest "wyraźnie odstający", a badanie, które zostało opublikowane tego samego dnia przez Emerson College "znacznie lepiej odzwierciedla stan faktycznego elektoratu Iowa". Tam Trump ma 53 proc. poparcia, a Harris 43 proc.

Zwycięstwo Harris w Iowa byłoby "szokującym wydarzeniem po tym, jak Iowa skręciła agresywnie w prawo w ostatnich wyborach" - podkreśla "Des Moines Register".

Jednocześnie najnowsze wyniki sondażu Marist Poll z Michigan, Pensylwanii i Wisconsin sugerują, że wyścig o fotel prezydencki w USA będzie niezwykle wyrównany. Co prawda demokratka ma niewielką przewagę, jednak media podkreślają, że wyniki mieszczą się w 3-4 punktowym marginesie błędu.

Wybory w USA. Sondaże sprzyjają Kamali Harris

Wśród zdeklarowanych wyborców w Michigan Harris prowadzi 51 proc., a Trump ma 48 proc., natomiast zarówno w Wisconsin jak i w Pensylwanii wiceprezydent ma przewagę 2 pkt proc. Zdaniem ekspertów wyborcy z Pensylwanii - w tym liczna reprezentacja Polonii - mogą przesądzić o tych wyborach.

Z kolei kilka dni temu stacja ABC News przeprowadziła wśród Amerykanów ogólnokrajowy sondaż, z którego wynikało, że Harris ma 51 proc. poparcia, a Donald Trump 47 proc. W poprzednim badaniu, które zostało przeprowadzone 8 października demokratka prowadziła 2 punktami proc.

W ankiecie Harris - pośród kobiet - wygrywała z Trumpem 56 do 42 proc, ale w przypadku poparcie mężczyzn uległa mu 41 do 45 proc. Stacja podkreśliła, że wiceprezydent cieszy się większym poparciem wśród Latynosów i powiększyła swoją przewagę wśród kobiet pochodzących z przedmieść. Trump z kolei ma większe poparcie na obszarach wiejskich i wśród białych mężczyzn bez college'u.