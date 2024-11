Goście Bogdana Rymanowskiego dyskutowali na temat potencjalnych kandydatów do startu w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

- Bardzo cieszy mnie kandydatura Przemysława Czarnka. Bardzo cieszyłbym się, gdybyście go wybrali - powiedział Ryszard Petru do Łukasza Schreibera. - To oznacza, że przegracie te wybory z kretesem. Pan Czarnek jest skrajnym kandydatem, bardzo agresywnym. Na pewno miałby on zmobilizować elektorat PiS-u. Być może jest to walka o przywództwo w partii. To jest postawienie na przegrane wybory - mówił Petru.

Podkreślał, że były minister edukacji i nauki "działa jak płachta na byka" na wyborców koalicji rządzącej, którzy "zmobilizują się".

- Dla nas wybór Czarnka byłby fantastyczny. Trzymam kciuki, żebyście go wybrali - powtórzył.

Wybory prezydenckie. Łukasz Schreiber do Ryszarda Petru: Zakładamy się?

Prowadzący zapytał Ryszarda Petru, czy wyobraża sobie debatę Radosława Sikorskiego z Przemysławem Czarnkiem.

- Oczywiście, że sobie wyobrażam. Wyobrażam sobie też, że Czarnek nie wchodzi do drugiej tury, a wchodzi Szymon Hołownia z Rafałem Trzaskowskim albo Radosławem Sikorskim. To byłaby fantastyczna sytuacja. Nie mielibyśmy wyboru między PiS-em a antyPiSem, tylko między różnymi wizjami Polski - tłumaczył.

Petru stwierdził, że aktualne niskie poparcie dla Szymona Hołowni nic nie znaczy, ponieważ Andrzej Duda przed wyborami w 2015 roku również nie był faworytem.

- Ja zaproponuję panu mały zakład: jakikolwiek kandydat Prawa i Sprawiedliwości pokona o dwie długości Szymona Hołownię - odpowiedział Łukasz Schreiber. - Zakładamy się? - zapytał. Polityk Polski 2050 początkowo stanowczo odmówił. - Nie zakładam się w ogóle, ale przekonany jestem, że tak nie będzie - odpowiedział.

- Dla przeciętnego Polaka obecnie Szymon Hołownia i Platforma Obywatelska to jest jedno i to samo. Ja tych różnic po roku nie potrafię wymienić. Wydaje mi się, że kandydatura ta ma tylko i wyłącznie ożywić słabe notowania partii. Zdajemy sobie sprawę, że Hołownia nie jest żadną realną alternatywą - mówił Schreiber. Podkreślił, że kandydat PiS na wybory prezydenckie zostanie ogłoszony "kiedy zostanie uznane to za stosowne". Jego zdaniem były minister to osoba, która "potrafi rozmawiać ze sporą częścią elektoratu i ich mobilizuje".

Wybory prezydenckie. Ryszard Petru zmienił zdanie. "Chciałbym uatrakcyjnić program"

Po kilku minutach dyskusji Ryszard Petru zgodził się na zakład. - Chciałbym jednak przyjąć zakład, który zaproponował pan poseł Schreiber. Chciałbym uatrakcyjnić program - powiedział z uśmiechem Petru.

- Przyjmuję zakład, chcę, żeby to jednoznacznie wybrzmiało - podkreślił.

Łukasz Schreiber zaproponował, aby nagrodą za wygrany zakład była "dobra książka". - Możemy się umówić po programie (...) Wynegocjujemy wspólnie - powiedział Petru.