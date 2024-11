Policjanci z Giżycka czuwali nad bezpieczeństwem na drogach w dzień Wszystkich Świętych. Ich uwagę zwrócił fiat, który był w złym stanie technicznym. Auto nie miało przedniego, lewego koła. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej.

"Po krótkim pościgu 22-letni mieszkaniec Giżycka został zatrzymany na ulicy Obwodowej. Badanie wykazało, że miał blisko promil alkoholu w organizmie" - informuje Komenda Powiatowa Policji w Giżycku.

Giżycko. Uciekał przed policją bez koła. Trafił do aresztu

To jednak nie koniec problemów kierowcy. Okazało się, że nie posiadał on uprawnień do prowadzenia pojazdów. Ponadto jego auto nie było dopuszczone do ruchu. Policjanci przewieźli go do aresztu. Czynności będą kontynuowane po tym, jak 22-latek wytrzeźwieje.

"Niewątpliwie czekają go zarzuty związane z jazdą pod wpływem alkoholu, brakiem uprawnień oraz prowadzeniem pojazdu w stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu na drodze" - podaje policja.