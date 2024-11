Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odwiedzi w grudniu Maltę - oświadczyła rzeczniczka dyplomacji Kremla Marija Zacharowa. Polityk ma wziąć udział w Radzie Ministerialnej OBWE. Będzie to pierwsza podróż Ławrowa do kraju Unii Europejskiej od wybuchu wojny w Ukrainie. Według niektórych mediów grudniowe spotkanie może przebiegać w atmosferze częściowego bojkotu.

Siergiej Ławrow planuje w grudniu wizytę na Malcie, by wziąć udział w Radzie Ministerialnej Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) - podaje niezależny portal Meduza, powołując się na oświadczenie rzeczniczki MSZ Rosji Marii Zacharowej.

ZOBACZ: Żołnierze z Korei Północnej w Rosji. Waszyngton ujawnia liczby

Będzie to pierwsza podróż Ławrowa do kraju Unii Europejskiej od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W przeszłości politykowi odmawiano udziału w podobnych wydarzeniach: w 2022 roku w Polsce, a także w 2023 roku w Macedonii Północnej, która co prawda nie jest częścią UE, ale należy do NATO. Ławrow od wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku objęty jest sankcjami UE.

Siergiej Ławrow przybędzie do kraju UE. Kontrowersje wokół szczytu OBWE

Według agencji Unian grudniowe wydarzenie najpewniej przebiegać będzie w napiętej atmosferze, choć problemy zaczęły się już wcześniej. Moskwa sprzeciwiała się przewodnictwu Estonii na 2024 rok ze względu na jej członkostwo w NATO i potępienie inwazji na Ukrainę. W wyniku kompromisu koordynację prac 57 państw członkowskich OBWE przeniesiono na Maltę.

Obecność Ławrowa na tego typu wydarzeniach już wcześniej budziła kontrowersje, a wielu zachodnich przywódców odmawiało spotkania z rosyjskim politykiem, zarzucając Moskwie próbę destabilizacji OBWE.

Według niektórych mediów grudniowe spotkanie na Malcie może przebiegać w atmosferze częściowego bojkotu ze strony zachodnich dyplomatów, którzy - co niewykluczone - wykorzystają je jako okazję do publicznego potępienia działań Rosji w Ukrainie.