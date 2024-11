Cząstkowe wyniki wyborów pokazują, że dotychczasowa partia rządząca poniosła klęskę. Agencja Reutera, powołując się na lokalną gazetę Mmegi, podaje, że przeliczono głosy z 36 na 61 okręgów wyborczych.

Państwowe radio podaje wstępne dane, z których wynika, że Demokratyczna Partia Botswany (BDP), która rządziła w kraju od 1966 roku, kiedy to Botswana uzyskała niepodległość od Wielkiej Brytanii, wygrywa tylko w jednym okręgu. Najlepszym wynik osiągnęło ugrupowanie Parasol Dla Demokratycznych Zmian (UDC) - triumfuje w 25. Przewiduje się, że partia wygra w co najmniej 31 okręgach, co zagwarantuje jej samodzielne rządy.

Botswana. Polityczne trzęsienie ziemi. Ludzie wyszli na ulice

Zwolennicy Parasola dla Zmian Demokratyczych wyszli na ulice stolicy państwa, Gaborone, by świętować. Podobne sytuacje mają miejsce w innych częściach kraju. Oczekuje się, że oficjalne wyniki zostaną ogłoszone przez Niezależną Komisję Wyborczą w piątek wieczorem.

Porażkę partii rządzącej skomentował prezydent kraju Mokgweetsi Masisi, który zajmował urząd od 2018 roku. - Chociaż chciałem pozostać na stanowisku prezydenta, szanuję wolę narodu i gratuluję prezydentowi elektowi. Ustąpię i będę wspierał nową administrację - powiedział na konferencji prasowej.

Nowym prezydentem ma zostać prawnik, zajmujący się prawami człowieka - Duma Boko, założyciel UDC. Botswana jest republiką parlamentarną. Głową państwa jest prezydent wybierany na pięcioletnią kadencję przez Zgromadzenie Narodowe. To on mianuje członków rządu. W praktyce prezydentem zostaje lider ugrupowania, które zdobyło większość.

Botswana. Zmiana rządu po prawie 60 latach. Reakcja na problemy kraju

Portal BBC informuje, że na spadek poparcia Demokratycznej Partii Botswany wpłynęło m.in. wysokie bezrobocie i niski wzrost gospodarczy.

Jak natomiast podaje Reuters, niższe przychody kraju w ostatnim czasie to skutek spowolnienia na rynku diamentów. Botswana jest największym na świecie producentem tego klejnotu. W kraju liczącym 2,3 mln mieszkańców funkcjonuje bezpłatna opieka zdrowotna i edukacja.

W kampanii wyborczej prezydent Masisi i politycy Demokratycznej Partii Botswany mieli przekonywać, że są gotowi do reform, które mają poprawić sytuację w kraju.