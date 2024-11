We francuskim Poitiers w czwartek wieczorem rozegrały się budzące grozę wydarzenia - informuje AFP. W masowej bójce na ulicach wzięło udział - według szacunków policji - nawet 600 osób.

Walki poprzedziła strzelanina w pobliżu jednej z restauracji w mieście. W jej wyniku poważnie rannych zostało pięć osób, w tym 15-letni chłopiec. Nastolatek jest w krytycznym stanie, walczy o życie. Francuskie służby podejrzewają, że oba wydarzenia mają związek z handlem narkotykami.

Poitiers. Wielka bójka we francuskim mieście. Padły strzały

Źródła policyjne ujawniają, że strzały padły z przejeżdżającego samochodu, a następnie na ulicach rozgorzały walki między rywalizującymi ze sobą grupami. Interweniowała policja i żandarmeria.

ZOBACZ: Polscy żołnierze wracają do kraju z Libanu. "Rotacja zakończona"

Na zdjęciach z miejsca strzelaniny na Place de Coimbra, dzielnicy targanej przestępstwami, widać fasadę restauracji pełną dziur po kulach.

"Nie do przejęcia". Władze Francji po wydarzeniach w Poitiers

Francuski minister spraw wewnętrznych Bruno Retailleau nazwał wydarzenia "alarmującym sygnałem eskalacji przemocy". - Do strzelanin nie dochodzi w Ameryce Południowej, dochodzi do nich w Rennes, w Poitiers, w tej części zachodniej Francji, która niegdyś słynęła ze spokoju - mówił polityk.

Stwierdził, że Francja "jest w punkcie zwrotnym", a wybór przed którym stoi, to "albo powszechna mobilizacja, albo meksykanizacja kraju". W ten sposób Retailleau nawiązał do powszechnych w Meksyku problemów z przestępczością. Burmistrz Poitiers określił wydarzenia "nowym przypadkiem przemocy, nie do przyjęcia dla dzielnicy".

Poitiers to kolejne miasto we Francji wstrząśnięte tragicznymi zdarzeniami. W sobotę, 26 października w strzelaninie w Rennes na północnym zachodzie kraju zginął pięcioletni chłopiec siedzący w samochodzie.