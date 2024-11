Do gromadzenia zapasów żywności, wody i artykułów pierwszej potrzeby wzywa mieszkańców Unii Europejskiej doradca Ursuli von der Leyen. Sauli Niinisto, były prezydent Finlandii, apeluje o gotowość na wypadek wojny lub innego poważnego kryzysu. "UE powinna zalecić przygotowanie się na co najmniej 72 godziny sytuacji awaryjnej" - alarmuje Niinisto.

Żywność i woda, leki, latarka oraz radio zasilane bateriami powinny znaleźć się w każdym gospodarstwie domowym w Unii Europejskiej - czytamy w raporcie na temat gotowości cywilnej i wojskowej Europy, przygotowanym przez doradcę przewodniczącej KE. Były prezydent Finlandii Sauli Niinisto wezwał także państwa członkowskie, by przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące ewakuacji czy dostępu do służb ratunkowych.

Sytuacje kryzysowe w Europie. "Unia Europejska musi być gotowa"

Jak stwierdził doradca Ursuli von der Leyen, Unia Europejska nie była przygotowana ani na pandemię COVID-19, ani na agresję Rosji na Ukrainę i że musi przejść "od reakcji do proaktywnej gotowości".

W raporcie Niinisto wskazał, że w ramach nowej strategii UE powinna zalecić gospodarstwom domowym "przygotowanie się do samowystarczalności na co najmniej 72 godziny sytuacji awaryjnej". Chodzi o gotowość na sytuacje kryzysowe, począwszy od kolejnej pandemii, przez ekstremalne warunki pogodowe, aż po agresję zbrojną. Choć w raporcie nie wymieniono Rosji jako jedynego możliwego zagrożenia, to określa się je jako poważne.

"Rosja poważnym zagrożeniem". Więcej pieniędzy na bezpieczeństwo w UE?

"Nie mamy jasnego planu, co UE zrobi w przypadku zbrojnej agresji na państwo członkowskie. Groźba wojny, jaką stwarza Rosja, zmusza nas do zajęcia się tym jako głównym elementem, bez bagatelizowania pracy nad przygotowaniem się na inne poważne zagrożenia" - czytamy w raporcie.

Niinisto zaproponował również, by co najmniej 20 proc. całkowitego budżetu UE zostało przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa i gotowości na wypadek kryzysu. Zasugerował też, by pracować nad szerszą wymianą informacji wywiadowczych między krajami UE. 165-stronicowy raport został w środę przedstawiony przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.