Biuro szeryfa hrabstwa Volusia na Florydzie w ubiegłym tygodniu otrzymało telefon od zdenerwowanej kobiety, która chciała zamówić pizzę.

Dyspozytor szybko zorientował się, że nie była to pomyłka, a dzwoniąca jest zagrożona i nie może powiedzieć o tym wprost.

USA. Fałszywy telefon uratował ją przed gwałtem

Policja udostępniła to nagranie w mediach społecznościowych.



Kobieta: Tak. Chciałabym zamówić pizzę. Utknęłam tutaj.

Dyspozytor: Zdajesz sobie sprawę, że dzwonisz na 911?

Kobieta: Tak, jestem pewna, że dzwonię pod ten numer. Próbuję dostać pizzę.

Dyspozytor: Na jaki adres jedziemy?

Kobieta: Powiedz proszę, że masz moją lokalizację.

Dyspozytor: Nie znasz swojej lokalizacji?

Kobieta: Nie, właściwie nie. Utknęłam tutaj. Nie zabierze mnie z powrotem do domu. Próbuję, ale nie... Mogę zamówić pizzę? Pepperoni i ekstra ser.

Dyspozytor: Dobrze. Ile ludzi tam jest?

Kobieta: Tylko ja i on.

Dyspozytor: Czy on ma ze sobą broń?

Kobieta: Nie.

Dyspozytor: Czy znasz jego imię?

Kobieta: Nie wiem. Nie chcę mówić.

Dyspozytor: Okej, a jak ty masz na imię?

Kobieta: Chciałabym zamówić pizzę z dodatkowym serem. Dyspozytor: Okej, jesteś ranna?

Kobieta: Tak.

Dyspozytor: Pozostań na linii, pomogę ci

Kiedy operatorka zorientowała się, że kobieta ma kłopoty, zaczęto lokalizować telefon, z którego dzwoniła. Udało się to bez problemu i funkcjonariusze pospieszyli na miejsce.

Gdy tam dotarli zastali mężczyznę leżącego na kobiecie wołającej o pomoc.

Funkcjonariusze udaremnili gwałt w ostatniej chwili. Zatrzymali mężczyznę, którym okazał się 27-letni imigrant Luis Hernandez-Moncayo.

Został on oskarżony o usiłowanie napaści seksualnej, napaść i bezprawne uwięzienie. Z danych Straży Granicznej USA wynika, że dzień przed napaścią złożył wniosek o azyl.

Kobieta i podejrzany byli znajomymi, którzy wybrali się razem na drinka. Ofiara zeznała, że wszystko przebiegało normalnie do momentu, aż Luis zażył narkotyki. Po tym miał "zachowywać się zupełnie inaczej".

"Nie jestem w stanie wyrazić słowami, jak wspaniała praca jest pokazana na tym filmie i jak sprytne było myślenie tej ofiary, która znalazła ten sposób, by wezwać pomoc" - przekazał w mediach społecznościowych szeryf hrabstwa Volusia.