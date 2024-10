Sikorski odpowiedział Zełenskiemu. "Zrobiliśmy więcej, niż jakikolwiek inny kraj"

- W proporcji do PKB Polska zrobiła dla Ukrainy więcej niż jakikolwiek inny kraj. (...) Nam też Rosja grozi i nie wszystko jest możliwe - odpowiedział dziennikarzom w czwartek wieczorem szef MSZ Radosław Sikorski. Był to komentarz do wcześniejszych słów prezydenta Ukrainy, który zarzucił Polsce, że ta nie przekazała reszty swoich MiG-ów i nie chce strącać rosyjskich rakiet nad Ukrainą.