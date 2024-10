"Do premiera Morawieckiego zaczyna właśnie docierać, co znaczy "Red is bad'. I dla kogo" - napisał premier Donald Tusk. W ten sposób skomentował fakt zarzutów dla twórcy marki Red is Bad Pawła S., w którego odzieży fotografował się m.in. prezydent Duda. Dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania brudnych pieniędzy.