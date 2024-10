Wyniki losowania Lotto

Losowania Lotto odbywają się trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki oraz soboty o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 29 października 2024 roku, to:

19, 30, 35, 39, 14, 5

Następne losowanie Lotto odbędzie się w czwartek, 31 października 2024 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Lotto do tej pory było 36,7 miliona złotych, zdobyte 16 marca 2017 roku w miejscowości Skrzyszów.

Wyniki dla Lotto Plus

Losowania Lotto Plus również odbywają się trzy razy w tygodniu – we wtorki, czwartki oraz soboty. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 29 października 2024 roku, to:

44, 49, 15, 41, 19, 40

W grze Lotto Plus nie skreślamy nowych liczb - gramy tymi samymi, które wybraliśmy w Lotto. Aby zagrać w Lotto Plus, należy zakupić co najmniej jeden zakład Lotto (kosztujący 3 zł) i dopłacić 1 zł.

W Lotto Plus nie ma kumulacji, a wygrane są gwarantowane i stałe. Najwyższa wygrana wynosi 1 milion złotych, a przykładowa najwyższa wygrana padła 5 października 2024 roku w Chojnicach.

Następne losowanie Lotto Plus odbędzie się w czwartek, 31 października 2024 roku o godzinie 22:00.

Mini Lotto - wyniki

Losowania Mini Lotto odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 października 2024 roku, to:

16, 25, 20, 18, 4

W grze Mini Lotto typuje się 5 z 42 liczb, a cena jednego zakładu wynosi jedynie 2 zł.

Kumulacja na najbliższe losowanie wynosi pięćset tysięcy złotych!

Następne losowanie Mini Lotto odbędzie się 31 października 2024 roku o godzinie 22:00.

Najwyższą wygraną w Mini Lotto do tej pory było 549 tysięcy złotych, zdobyte 12 października 2024 roku w Ełku.

Najnowsze wyniki Eurojackpot

Losowania odbywają się w każdy wtorek między 20:15 a 21:00 oraz w piątek między 20:00 a 21:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 29 października 2024 roku, to:

49, 26, 30, 17, 3

Dodatkowe liczby: 1, 10

Najbliższe losowanie Eurojackpot odbędzie się piątek, 01 listopada 2024 roku.

Kumulacja na to losowanie wynosi aż 300 milionów zł!

Multi Multi - wyniki losowania

Losowania Multi Multi odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. z losowania które odbyło się 30 października 2024 roku:

Losowanie 1 (godz. 14:00): 49, 14, 79, 80, 39, 34, 35, 5, 27, 33, 40, 43, 70, 13, 6, 1, 72, 16, 71, 45. Liczba dodatkowa: 45

Losowanie 2 (godz. 22:00): 68, 47, 63, 46, 14, 48, 12, 62, 25, 9, 71, 76, 36, 28, 45, 7, 6, 26, 57, 78. Liczba dodatkowa: 78

W grze Multi Multi można obstawić od 1 do 10 liczb z 80, a wygrane zależą od liczby obstawionych liczb oraz stawki. Grając za 2,50 zł, można wygrać nawet 25 milionów złotych.

Najwyższa wygrana w historii Multi Multi wyniosła 7,5 miliona złotych. Padła 25 czerwca 2015 roku w Luboniu przy stawce x3.

Wyniki losowania Kaskady

Losowania Kaskady odbywają się codziennie o godzinie 14:00 i 22:00. Ostatnie wylosowane liczby to:

Losowanie 1 (godz. 14:00): 11, 20, 19, 21, 3, 22, 18, 8, 24, 5, 9, 7

Losowanie 2 (godz. 22:00): 14, 2, 11, 9, 19, 16, 6, 1, 18, 24, 8, 3

W Kaskadzie gracz otrzymuje dwa zestawy liczb za jedyne 2 zł, a zasady gry nie przewidują samodzielnego wybierania liczb. Wygrane są stałe, a najwyższa wygrana wynosi 250 tysięcy złotych.

Najwyższa wygrana w Kaskadzie to 250 tysięcy złotych, zdobyte 28 sierpnia 2024 roku.

Wygrane liczby w Ekstra Pensji

Losowania Ekstra Pensji odbywają się codziennie o godzinie 22:00. Ostatnie wylosowane liczby, z losowania które odbyło się 30 października 2024 roku, to: 14, 35, 18, 26, 9 Liczba dodatkowa: 4

W grze Ekstra Pensja obstawia się 5 liczb z 35 oraz 1 liczbę z 4. Gra daje możliwość wygrania miesięcznej pensji w wysokości 5 tysięcy złotych przez 20 lat, przy minimalnej stawce 5 zł.

Najwyższa wygrana w Ekstra Pensji padła 15 października 2017 roku w Warszawie i wyniosła 50 tysięcy złotych miesięcznie przez 20 lat.

Wyniki losowania Ekstra Premii

Losowania Ekstra Premii odbywają się codziennie tuż po losowaniu Ekstra Pensji, które ma miejsce o godzinie 22:00.

13, 20, 30, 29, 10

Liczba dodatkowa: 3

W grze Ekstra Premia gramy tymi samymi liczbami, które zostały wybrane na kuponie Ekstra Pensji. Gracz nie skreśla dodatkowych liczb – kupon bierze udział w dwóch losowaniach: Ekstra Pensji oraz Ekstra Premii. Koszt udziału w Ekstra Premii to dodatkowe 1 zł do kuponu Ekstra Pensji.

Najwyższa możliwa wygrana w Ekstra Premii wynosi 100 tysięcy złotych, a wygrane są jednorazowe, w przeciwieństwie do miesięcznych wypłat w Ekstra Pensji.

Historia Eurojackpot

Eurojackpot to międzynarodowa gra liczbowa, która zadebiutowała 23 marca 2012 roku, zrzeszając kraje z całej Europy i oferując graczom szansę na wygranie ogromnych kumulacji. Zasady gry polegają na wytypowaniu 5 liczb z 50 oraz 2 dodatkowych liczb z 12. Najwyższa wygrana w historii Eurojackpot wyniosła 213 milionów euro i padła w Niemczech. W Polsce gra ta pojawiła się 9 września 2017 roku, a rekordowa wygrana wyniosła 213,6 miliona złotych - zdobyta w 2022 roku w powiecie krotoszyńskim.

