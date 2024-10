Minister Rozwoju i Technologii Krzysztof Paszyk w trybie pilnym wezwał wiceministra Jacka Tomczaka do złożenia wyjaśnień i odniesienia się do medialnych zarzutów - przekazał w środę resort. To odpowiedź na ustalenia dotyczące rzekomej obsługi przez kancelarię polityka firm deweloperskich. Poseł od miesięcy lobbuje za dopłatami do kredytów mieszkaniowych.