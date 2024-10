Na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie zainstalowano nowoczesny paczkomat. Automat ma specjalny system chłodzenia i służy do odbioru przesyłek medycznych wymagających kontrolowanej temperatury. Maszyna przede wszystkim usprawni nadawanie materiałów do laboratorium. "To pierwsza tego rodzaju inwestycja w Polsce" - przekonuje WIM.