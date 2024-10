Czwartek w Poznaniu zapowiada się pod znakiem dużego zachmurzenia, ale bez deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 12,2 st. Celsjusza, a minimalna 6,6 st. Dzień rozpocznie się wschodem słońca o godzinie 06:44, a zakończy zachodem o 16:26. Wiatr osiągnie prędkość do 20,6 km/h.

Od rana do godziny 11:00 w Poznaniu dominować będzie duże zachmurzenie. Temperatura powoli będzie rosła, zaczynając od około siedmiu st. Celsjusza o świcie, osiągając 10,5 st. przed południem. Odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, ze względu na wiatr wiejący z prędkością od 11,4 do 15,6 km/h.

Popołudniowa prognoza dla Poznania

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie swój dzienny szczyt, dochodząc do 12,2 st. Celsjusza. Zachmurzenie nadal będzie duże, jednak nie przewiduje się opadów.

Wiatr pozostanie umiarkowany, osiągając prędkość do 17,8 km/h. Dzięki umiarkowanej temperaturze i brakowi opadów, to dobry moment na krótki spacer lub inne aktywności na świeżym powietrzu.

Wieczór i noc w Poznaniu

Po godzinie 18:00, wraz z zachodem słońca, temperatura zacznie się stopniowo obniżać, osiągając dziewięciu st. Celsjusza w późnych godzinach wieczornych. Zachmurzenie pozostanie duże, a wiatr będzie się utrzymywał na poziomie około 14,8 do 20,6 km/h. Noc będzie chłodna, ale stabilna pod względem pogodowym, bez opadów.

Prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 6,7 do 8,5 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu. Wiatr południowo-zachodni o prędkości od 11,4 do 15,6 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 9,2 do 12,1 st., zachmurzenie pozostanie duże. Wiatr będzie wiał z prędkością od 12,5 do 17,2 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie szczyt dnia 12,2 st., a następnie zacznie spadać do 10,7 st.. Zachmurzenie duże, wiatr o prędkości od 17,8 do 13,3 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura spadnie z 9,0 do 9,4 st., przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością od 13,9 do 20,6 km/h.

Porównanie historyczne

Pogoda w Poznaniu wpisuje się w ostatni trend umiarkowanego zachmurzenia, który utrzymuje się od kilku dni. W porównaniu z poprzednimi dniami, temperatura będzie nieco wyższa niż w zeszłym tygodniu, kiedy to często występowały mgły i niższe temperatury, jak na przykład 7,1 st. Celsjusza 27 października.

Na koniec warto dodać, że dzisiejsza pogoda, choć nieco pochmurna, nie powinna przeszkodzić w planowaniu aktywności na świeżym powietrzu. Duże zachmurzenie może zapewnić przyjemną, stonowaną atmosferę na spacer po jesiennym Poznaniu.

