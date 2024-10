Prognoza pogody dla Krakowa na czwartek. Co przyniesie dzień?

W czwartek Krakowie czeka nas dzień pełen chmur, ale bez większych opadów. Wschód słońca nastąpi o 6:27, a zachód o 16:20, co daje nam nieco ponad dziewięć godzin światła dziennego. Maksymalna temperatura wyniesie 14,4 st. Celsjusza, a minimalna spadnie do 7,8 st. Wiatr osiągnie prędkość do 19,8 km/h, a prawdopodobieństwo opadów utrzyma się na poziomie 20 proc.

Poranek w Krakowie zacznie się od dużego zachmurzenia. Od wschodu słońca do godziny 11:00 temperatura wzrośnie z 11,9 do 14 st. Celsjusza, z odczuwalną temperaturą nieco niższą.

Około godziny 6:00 mogą wystąpić słabe opady deszczu. Prędkość wiatru będzie się wahać od 13,6 do 19,8 km/h, a dominować będzie zachmurzenie duże.

Popołudniowa prognoza dla Krakowa

W godzinach popołudniowych, od 12:00 do 17:00, temperatura osiągnie swoje maksimum, dochodząc do 14,4 st. Zachmurzenie pozostanie duże, choć opady deszczu będą się zmniejszać, osiągając zaledwie 1,15 milimetra na godzinę około 13:00.

Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością od 18,2 do 19,7 km/h, co może powodować odczuwalne ochłodzenie.

Wieczór i noc w Krakowie

Wieczorem i nocą, od 18:00, temperatura zacznie spadać, osiągając 7,8 st. Celsjusza o północy. Zachmurzenie nadal będzie duże, jednak opady deszczu nie są przewidywane.

Prędkość wiatru zmniejszy się do około 11 km/h, co uczyni wieczór chłodniejszym, ale spokojniejszym. Noc nie przyniesie większych zmian w pogodzie, zachowując stabilne, choć pochmurne warunki.

Prognoza godzinowa

- Od 00:00 do 05:00 temperatura będzie się wahać od 12,8 do 11,7 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i braku opadów. Wiatr osiągnie prędkość od 14,8 do 17,4 km/h.

- Od 6:00 do 9:00 temperatura będzie wynosić od 11,9 do 12,5 st., przy dużym zachmurzeniu. O godzinie 6:00 wystąpią słabe opady deszczu, a wiatr będzie wiał z prędkością od 13,6 do 17 km/h.

- Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 13,4 do 14,4 st., przy dużym zachmurzeniu i opadach do 1,39 milimetra. Wiatr osiągnie prędkość do 19,8 km/h.

- Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie z 14,2 do 10,8 st., przy dużym zachmurzeniu. Opady będą stopniowo ustawać, a wiatr osłabnie z 18,4 do 10,9 km/h.

- Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie się wahać od 10,4 do 7,8 st., przy dużym zachmurzeniu i braku opadów. Wiatr będzie wiał z prędkością od 10,3 do 11,5 km/h.

Porównanie historyczne

W ostatnich dniach Kraków doświadczał stosunkowo stabilnej pogody, z zachmurzeniem dużym i umiarkowanymi temperaturami. Dzisiejsza maksymalna temperatura 14,4 st. Celsjusza będzie wyższa niż w minionych pięciu dniach, kiedy średnia wynosiła około 12 st. Celsjusza.

