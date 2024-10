Paweł Szopa wraca do kraju. "Jest w samolocie do Polski"

- Paweł Szopa wraca do Polski przy wsparciu polskiego państwa, polskich policjantów, którzy namierzyli go w Dominikanie - oznajmił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Twórca marki Red is Bad, podejrzany w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, został zatrzymany w piątek w Dominikanie.