Samolot linii Singapore Airlines miał wylądować w Tokio, ale po tym, jak w trakcie lotu pękła przednia szyba, maszynę przekierowano na lotnisko na Tajwanie.

Na pokładzie Boeinga 777 znajdowało się 249 pasażerów i 17 członków załogi. Rzecznik linii przekazał, że lądowanie w Tajpej odbyło się "bez zakłóceń".

W samolocie pękła przednia szyba. Ekspert o przyczynach

Ekspert ds. lotnictwa Kok Wah Chow powiedział singapurskiemu dziennikowi "The Straits Times", że linie lotnicze mogą ze względów bezpieczeństwa uziemić lub zmienić trasę samolotu, w którym pękła przednia szyba, ale zazwyczaj "nie jest to powód do niepokoju".

- Przednia szyba jest bardzo mocna. Ma około pięciu centymetrów grubości. Jej główna struktura jest wykonana z akrylu, bardzo mocnego materiału - wyjaśnił Chow, były dyrektor linii lotniczych z ponad 30-letnim doświadczeniem.

Jak dodał, przyczyną pęknięcia zewnętrznej warstwy przedniej szyby mogą być takie czynniki jak wyeksploatowanie maszyny czy jakość produkcji.

Zdaniem eksperta w przypadku większości samolotów do podobnych zdarzeń może dochodzić co kilka lat.