- Dzisiaj rozpoczynamy wreszcie kursowanie tramwaju z Wilanowa do centrum Warszawy. Czekaliśmy na to od wielu, wielu lat - zakomunikował podczas wtorkowej konferencji prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Pierwszy skład pojawił się w Miasteczku Wilanów przed godz. 5 rano. To flagowa inwestycja zapowiadana przez włodarza miasta jeszcze w trakcje jego pierwszej kampanii wyborczej.