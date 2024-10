Od wschodu słońca o 06:24 aż do godziny 11:00 w Warszawie można spodziewać się temperatury w przedziale od 11,5 do 13,3 st. Celsjusza. Chociaż poranek zacznie się z dużym zachmurzeniem, to już od 07 pojawią się słabe opady deszczu. Wiatr będzie łagodny, o prędkości od 6,2 do 10,3 km/h, co dodatkowo wzmocni odczuwalne chłodzenie powietrza.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

W godzinach popołudniowych, od 12 do 17, temperatura będzie stopniowo spadać, osiągając około 12,6 st. Celsjusza. Zachmurzenie nadal będzie duże, a opady deszczu mogą się nasilić w okolicach godziny 13. Wiatr osłabnie, osiągając prędkość od 6,7 do 9,4 km/h. Warto mieć przy sobie parasol, zwłaszcza podczas spacerów po mieście.

ZOBACZ: Pogoda na Wszystkich Świętych może zaskoczyć. Prognoza IMGW

Wieczorem i nocą, od godziny 18 aż do północy, temperatura utrzyma się w przedziale od 12,1 do 12,2 st. Celsjusza. Duże zachmurzenie nie ustąpi, ale opady deszczu powinny ustąpić. Wiatr pozostanie umiarkowany, osiągając prędkość do 8,0 km/h. Dzień zakończy się spokojnie, bez większych pogodowych niespodzianek.

Godzinowa prognoza godzinowa

Od 06:00 do 09:00 temperatura wzrośnie z 11,5 do 11,9 st. Celsjusza, przy dużym zachmurzeniu i możliwych słabych opadach deszczu. Wiatr osiągnie prędkość od 6,6 do 7,8 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura będzie się wahać od 12,5 do 13,3 st., przy dużym zachmurzeniu i prawdopodobieństwie opadów do 16 procent. Wiatr zwiększy prędkość do 10,3 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura spadnie z 12,6 do 12,1 st., przy dużym zachmurzeniu. Opady deszczu ustąpią, a wiatr zmniejszy prędkość do 6,7 km/h.

Od 18:00 do 23:00 temperatura będzie stabilna, około 12,2 st. Zachmurzenie pozostanie duże, bez opadów. Wiatr umiarkowany, do 8,0 km/h.

Porównanie historyczne

Na przestrzeni ostatnich pięciu dni Warszawa doświadczyła różnorodnych warunków pogodowych, od mglistych dni z temperaturami poniżej 3 st. C. do słonecznych, choć chłodnych dni z temperaturami około 9 st. Dzisiejsza pogoda z opadami deszczu i wyższymi temperaturami będzie miłą odmianą po chłodniejszych i bardziej surowych warunkach z ubiegłego tygodnia.

WIDEO: Prognoza pogody - poniedziałek, 21 października - rano Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

red. / polsatnews.pl