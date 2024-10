Pojawiło się pierwsze podsumowanie prac na temat wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy. Do dokumentu dotarł reporter Polsat News Piotr Witkowski.

Reporter Polsat News dotarł we wtorek do pierwszego podsumowania działań Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich na bezpieczeństwo wewnętrzne i interesy Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2004 - 2024.

Komisja ds. rosyjskich i białoruskich wpływów. Posiedzenie rządu

W dokumencie pojawiło się kilka konkluzji z działania organu. Szczegółowe informacje będą omawiane na posiedzeniu rzędu, które roztoczenie się o godz. 12. Rząd ma się przyjrzeć raportowi w tej sprawie i omówić kilkanaście punktów w nim zawartych.

Prace zostały podzielone na trzy etapy mające znaczenie dla prowadzonej przez Federację Rosyjską i Republikę Białorusi wojny informacyjne - 2004–2014, tj. przed upowszechnieniem sieci społecznościowych; 2014–2022, tj. okres wojny hybrydowej w Ukrainie i występujących, wtedy punkty zwrotne/ciężkości, w szczególności od listopada 2021 r., gdy polskie władze zostały poinformowane o planie agresji na Ukrainę, do wybuchu wojny do 24 lutego 2022 r.; 2022–2024, tj. okres pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę przy wsparciu politycznym i terytorialnym Białorusi.

Komisja określiła główne problemy

Komisja odbyła już 24 spotkania wynikiem, których jest określenie czterech głównych problemów:

bezpieczeństwa, zaniechania i opóźnienia w programach modernizacji Sił Zbrojnych RP,

prawne i kadrowe, dezinformację.

"Komisja na podstawie analizy polityki zagranicznej lat 2016–2023 zwraca uwagę, że system władzy polegał na wadliwym doborze kadr w sferach regulowanych przez państwo i tworzeniu warunków korupcjogennych. Te same problemy mogą dotyczyć wszystkich instytucji i służb w Polsce, w tym: wojska, policji, służb specjalnych, mediów publicznych, sądów i prokuratury" - czytamy.

W podsumowaniu czytamy, że komisja zbada też wpływ, jaki na obronność państwa wywarły decyzje o wstrzymaniu czy zerwaniu w latach 2016-2018 kontaktów zbrojeniowych, w tym na dostawę śmigłowców oraz systemu tankowania w powietrzu (MRTT-program Karkonosze) oraz pozyskiwania łączności satelitarnej.