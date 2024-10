Prokuratura Krajowa przekazała, że jest decyzja w sprawie deportacji Pawła Szopy. Założyciel marki "Red is Bad" został zatrzymany w ubiegłym tygodniu w Dominikanie. Najprawdopodobniej wkrótce usłyszy zarzuty w sprawie związanej z nieprawidłowościami w RARS.

Paweł Szopa trafi do Polski, mimo iż nasz kraj nie ma podpisanej umowy ekstradycyjnej z Dominikaną. Taką informację przekazała we wtorek Prokuratura Krajowa. Założyciel marki "Red is Bad" ma zostać deportowany. Trwają negocjacje dotyczące daty deportacji.

Paweł Szopa zostanie deportowany

Do zatrzymania Pawła Szopy doszło w piątek w Dominikanie. Wcześniej, od 10 października był poszukiwany czerwona notą Interpolu, a także wydano za nim list gończy oraz europejski nakaz aresztowania.

Szopa poszukiwany był w związku z nieprawidłowościami w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Śledztwo prowadzone jest przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, działając na szkodę interesu publicznego w okresie od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r.

Więcej informacji wkrótce.