Dokładnie połowa Polaków chciałaby, żeby wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych wygrała kandydatka demokratów Kamala Harris - wynika z sondażu CBOS. Lidera republikanów Donalda Tumpa w Białym Domu chce widzieć co czwarty pytany. Przewidywania respondentów są jednak inne niż ich preferencje. Tutaj Harris i Trump zdają się mieć wyrównane szanse.

W przeprowadzonym przez Centrum Badania Opinii Społecznej sondażu zapytano Polaków, kogo chętniej widzieliby na stanowisku prezydenta USA.

Wybory w USA. Sondaż CBOS: Polacy chcą zwycięstwa Harris

Zgodnie z wynikami badania, kandydaturę Kamali Harris popiera 50 proc. ankietowanych, zaś Donalda Trumpa - 25 proc.

12 proc. badanych nie popiera żadnego z dwóch kandydatów. Również 12 proc. wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Jak zauważono, Harris ma przewagę nad swoim konkurentem we wszystkich grupach wyróżnionych ze względu na podstawowe cechy społeczno-demograficzne, takie jak płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania i status społeczno-ekonomiczny.

ZOBACZ: Wybory prezydenckie w USA. Kamala Harris wysuwa się na prowadzenie

Podkreślono, że preferencje dotyczące kandydata zależą wyraźnie od orientacji politycznej i ideowej.

Trump bowiem - zgodnie z wynikami sondażu - ma więcej sympatyków niż Harris wśród respondentów identyfikujących się z prawicą (45 proc. wobec 35 proc.) i przede wszystkim wśród osób religijnych, praktykujących kilka razy w tygodniu (55 proc. wobec 23 proc.).

Jak głosowaliby wyborcy polskich partii?

"Wyborcy rządzącej koalicji (szczególnie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy - red.) kibicują wygranej Kamali Harris, podczas gdy zwolennicy ugrupowań opozycyjnych, szczególnie deklarujący głosowanie na Konfederację, sympatyzują z byłym prezydentem" - zauważono.

Jak wynika z badania, 89 proc. wyborców KO popiera kandydatkę demokratów. Za Harris jest także 88 proc. wyborców Lewicy, 60 proc. wyborców Trzeciej Drogi, 32 proc. elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Najniższą popularnością aktualna wiceprezydent USA cieszy się wśród wyborców Konfederacji - jest to 16 proc.

ZOBACZ: Atak hakerski na telefon Donalda Trumpa. "To kopalnia złota"

To właśnie wyborcy Konfederacji najmocniej wspierają kandydaturę Trumpa - popiera go 62 proc. elektoratu partii. Kandydata Republikanów popiera 54 proc. wyborców PiS oraz 27 proc. głosujących na Trzecią Drogę. W przypadku Lewicy i KO jest to kolejno 4 proc. oraz 2 proc. wyborców.

Inaczej wygląda jednak sytuacji, gdy respondenci mieli wskazać nie własne preferencje, ale szanse na zwycięstwo. 40 proc. daje szanse Kamali Harris. Niewiele mniej, bo 37 proc. ankietowanych twierdzi, że wygra je Donald Trump.

Badanie zostało zrealizowane metodą CATI w okresie od 21 do 24 października 2024 roku na próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski.