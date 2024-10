Strzelanina w Austrii. Trwa obława za groźnym napastnikiem

Do strzelaniny doszło w Mühlviertel w Austrii. Nie żyją dwie osoby, w tym burmistrz gminy Kirchberg. Trwa obława za napastnikiem. Służby ostrzegają, że może mieć on broń i jest wyjątkowo niebezpieczny. Austriackie media podają, że w czasie ucieczki napastnik zabił trzecią osobę, jednak służby jeszcze nie potwierdziły tych informacji.

Do strzelaniny doszło w poniedziałek nad ranem ok. godz. 8:30 w Górnej Austrii na jednym z pół. Jak donosi portal krone.at sprawca śmiertelnie ranił 64-letniego burmistrza gminy Kirchberg ob der Donau - Franza Hofera. Na miejscu zbrodni jest zespół śledczy i funkcjonariusze kryminalni, którzy zabezpieczają wszystkie dowody.

Strzelanina w Austrii. Nie żyją dwie osoby

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia, trwa obława. W działania została zaangażowana m.in. specjalna jednostka Cobra. Śledczy prowadzą obecnie przeszukanie domów w okolicy Rohrbach. Na miejscu są również liczne służby ratunkowe.

Podczas ucieczki napastnik ranił kolejną osobę, której nie udało się uratować. Miejscowy myśliwy zmarł w wyniku poniesionych obrażeń. Osierocił trójkę dzieci. Według doniesień austriackich mediów liczba ofiar wzrosła do trzech, jednak policja na razie nie potwierdziła tych informacji.

ZOBACZ: Strzelanina na warszawskim bazarze. Nowe informacje

Według służb napastnikiem jest osoba znana urzędnikom i myśliwy, która wcześniej miała problemy z ochroną przyrody i zwierząt. Media podają, że to jeden z myśliwych, dlatego ze względów bezpieczeństwa siedziba okręgu łowieckiego została zamknięta.

Trwa obława za napastnikiem. Służby mają znać jego tożsamość

"Mieszkańcy barykadują się w swoich domach i wysyłają sobie nawzajem ostrzeżenia, aby nie wychodzić, bo ktoś wpadł w amok. W całym okręgu panuje ogromne poruszenie" - pisze krone.at.

Urzędnicy i mieszkańcy nie kryją zaskoczenia, tym co się stało. - Jestem głęboko zszokowany. Osobiście znałem Franza Hofera bardzo dobrze. To niewiarygodne, co się teraz dzieje - przyznał myśliwy Herbert Sieghartsleitner.

Więcej informacji wkrótce.