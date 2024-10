- Walczymy o Polskę i walczymy o Prezydenta RP, ojca narodu. Pragnę oświadczyć, że będę startował na Prezydenta RP - powiedział w wywiadzie dla telewizji Republika poseł.

Wybory prezydenckie 2025. Marek Jakubiak deklaruje start

Marek Jakubiak przekonywał, że wystartuje w wyborach prezydenckich, by pozbyć się "wrogów naszej ojczyzny". Stwierdził, że jeszcze do niedawna Polska przodowała w światowych statystykach, podczas gdy dziś podupada. Jak sugerował, receptą okazać może się "twardy prezydent" i jak oświadczył - takim właśnie zamierza być.

Poseł stwierdził, że czeka go trudne zadanie i ogrom pracy. Wyjaśnił jednak, że nie zamierza zastanawiać się nad swoim wyglądem, wiekiem, czy znajomością języków obcych - zapewnił, że swoim priorytetem uczyni bezpieczeństwo Polski.

ZOBACZ: KO umacnia się na prowadzeniu. Jest nowy sondaż

Jak przekonywał Jakubiak, najbliższe wybory mogą zadecydować o przyszłości polskiego rządu. Stwierdził, że koalicja rządząca "nie ma szans" na zwycięstwo w wyścigu prezydenckim. - Ja jeżdżę po Polsce, spotykam się z setkami Polaków i ludzie mówią negatywnie o obecnym rządzie - mówił.

Poseł Wolnych Republikanów przestrzegał również, że Donald Tusk może nie dopuścić do tego, by wybory w ogóle się odbyły. - Przypominam, że to Marszałek Sejmu zostaje prezydentem, kiedy kadencja właściwego prezydenta mija. Nie ma instytucji trwania na fotelu prezydenckim do momentu wybrania następnego. Prezydent opuszcza fotel z konkretną datą - powiedział Jakubiak.

Wybory prezydenckie 2025 coraz bliżej

Marek Jakubiak ubiegał się o fotel prezydencki już w czasie wyborów w 2020 r. Na kandydata oddało wówczas głos 0,17 proc. wyborców. Jest też drugim politykiem - po Sławomirze Mentzenie - który zadeklarował start w przyszłorocznych wyborach.

ZOBACZ: Tajemniczy sondaż KO. Ma wskazać na kandydata na prezydenta

Największe emocje budzi jednak bez wątpienia kwestia wciąż nieustalonych kandydatów Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości. Donald Tusk ogłosił, że decyzję o tym, kto będzie reprezentował jego klub w wyścigu, ogłosi 7 grudnia na Śląsku.

W przypadku największego ugrupowania opozycyjnego, jeszcze do niedawna w grę wchodziły prawybory. W piątek rzecznik partii Rafał Bochenek obwieścił jednak, że pomysł nie jest już brany pod uwagę.