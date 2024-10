- Zależało nam na wywołaniu merytorycznej dyskusji na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Ten cel został osiągnięty - czytamy w oświadczeniu redaktora naczelnego OFF Radia Kraków Marcina Pulita. Rozgłośnia, która niedawno ogłosiła, że zastąpi dziennikarzy sztuczną inteligencją, wycofała się ze swoich zamiarów po tygodniu. Teraz przekonuje, że eksperyment się udał.

Od 22 października Off Radio Kraków, poza muzyką, emitowało na swojej antenie treści, których autorem niemalże w całości była sztuczna inteligencja. Stało się to po tym, jak rozgłośnia zwolniła prowadzących audycje ludzi i wywołała niemałe poruszenie w świecie mediów.



Wielkie zmiany w publicznym radiu jego redaktor naczelny Marcin Pulit od początku próbował nazywać "eksperymentem badawczo-medialnym", którego ramy czasowe nie były nakreślone. Po fali krytyki zdecydował się jednak zakończyć go wcześniej niż mógłby przypuszczać. Sześć dni później po wprowadzeniu rewolucji na stronach OFF Radia Kraków ukazało się oświadczenie. Jak w nim czytamy, to już koniec sztucznej inteligencji (AI) w rozgłośni.

OFF Radio Kraków kończy z kontrowersyjnym eksperymentem

Marcin Pulit przekazał w najnowszym stanowisku, że projekt od początku pomyślany był jako "głos w debacie na temat szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji".



- Misją radia publicznego jest uważna obserwacja zmieniającej się rzeczywistości, stawianie pytań, prowokowanie dyskusji o cywilizacyjnych wyzwaniach. Taki cel miał radiowy eksperyment, który był częścią debaty pod hasłem "Sztuczna inteligencja. Co nam daje, ca nam zabiera". I to się udało - czytamy.

W dalszej części oświadczenia Pulit ujawnia, że eksperyment trwać miał maksymalnie trzy miesiące, ale już po tygodniu udało się zebrać tyle obserwacji, opinii i wniosków, że kontynuację uznano za bezcelową.



- W OFF Radio Kraków kończymy z audycjami tworzonymi przez dziennikarzy z udziałem sztucznej inteligencji, wracamy do formuły programu głównie muzycznego, nadawanego nadal online oraz w systemie DAB+ - dodaje.

Sztuczna inteligencja "zwolniona" z OFF Radia Kraków

Na oficjalnej stronie OFF Radia Kraków przeczytać możemy również, że skala zainteresowania projektem w niszowym programie zaskoczyła jego pomysłodawców, którzy przekonali się, jak wiele obszarów jest nieuregulowanych - od ochrony wizerunku, przez identyfikację treści tworzonych przy wsparciu AI, aż po prawa autorskie.



- Zaskoczył nas także poziom emocji, jaki towarzyszył temu eksperymentowi, przypisywanie nam nieistniejących intencji i działań, ostre sądy formułowane na podstawie fałszywych doniesień - zaznacza Pulit.

Redaktor naczelny rozgłośni przekonuje przy tym, że zależało mu na wywołaniu merytorycznej dyskusji na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem sztucznej inteligencji i cel ten został osiągnięty.



- AI jest i będzie coraz bardziej obecna w naszym życiu. W najbliższych latach Polskę czeka opracowanie norm prawnych, określających wykorzystanie sztucznej inteligencji. Nasz eksperyment pokazał, jak wiele kwestii wymaga regulacji, a nasze radiowe doświadczenia mogą zostać wykorzystane podczas prac nad ustawą - zakończył.