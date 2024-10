- Niech to wydarzenie rozbudzi sumienia, aby w czasie konfliktów zbrojnych respektowane były życie i godność osób i narodów - powiedział papież podczas modlitwy Anioł Pański. Odniósł się w ten sposób do rozpoczynającej się w Genewie międzynarodowej konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z okazji 75-lecia konwencji genewskich.

Zwracając się do wiernych w czasie spotkania na modlitwie Anioł Pański, papież poprosił o wspólną modlitwę - Proszę, módlmy się dalej o pokój, zwłaszcza na Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu, Libanie, aby położono kres eskalacji i na pierwszym miejscu umieszczono szacunek dla życia ludzkiego, które jest święte - powiedział.

Apel papieża Franciszka

- Pierwsze ofiary są wśród ludności cywilnej. Widzimy to codziennie. Jest tak wiele niewinnych ofiar. Codziennie widzimy obrazy zmasakrowanych dzieci, tak wielu dzieci. Módlmy się o pokój - wezwał Franciszek.

Mówił też o rozpoczynającej się w Genewie międzynarodowej konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca z okazji 75-lecia konwencji genewskich.

- Niech to wydarzenie rozbudzi sumienia, aby w czasie konfliktów zbrojnych respektowane były życie i godność osób i narodów, a także nienaruszalność obiektów cywilnych i miejsc kultu, zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym - zaapelował papież.

Dodał, że "smutnym widokiem są zniszczone szpitale i szkoły".

Franciszek nawiązał do obchodzonej 22 października 50. rocznicy powołania przez papieża Pawła VI komisji ds. stosunków religijnych z judaizmem oraz do przypadającej w poniedziałek 59. rocznicy ogłoszenia soborowej deklaracji "Nostra Aetate" o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

- Zwłaszcza w obecnych czasach wielkiego cierpienia i napięć dodaję otuchy tym, którzy są zaangażowani na poziomie lokalnym na rzecz dialogu i pokoju - podkreślił papież.

