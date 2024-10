Rosjanie rzucili wszystkie siły na zdobycie miasta. Podano szczegóły

Najwięcej działań odbywa się na kierunku miejscowości Wysznewe, to tam rzucili wszystkie siły i środki - wyjawił rzecznik 15. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy. Rosjanie usiłują okrążyć miasto Sełydowe w obwodzie donieckim. Według ukraińskiej armii ataki wroga są odpierane.

Jak przekazał, od blisko tygodnia Rosjanie prowadzą "operację ofensywną na szeroką skalę" na Sełydowe w obwodzie donieckim. Działanie rosyjskich sił ma doprowadzić do całkowitego okrążenia i zajęcia miejscowości.

O sytuacji ukraińskich żołnierzy, walczących na miejscu, mówił rzecznik 15. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy "Kara'Dag" Witalij Myłowydow.

- Od tygodnia Siły Obrony Ukrainy prowadzą najpotężniejsze działania, by powstrzymać wroga. Wróg częściowo zdobył przyczółek w niektórych częściach miasta, ale teraz najwięcej działań odbywa się na kierunku miejscowości Wysznewe. Znajduje się ono na południe od miasta Sełydowe, to tam rzucili wszystkie siły i środki, by w pełni okrążyć miasto - powiedział, cytowany przez agencję Unian.

Rzecznik podkreślił, że trwają walki i próby powstrzymania Rosjan.

Wojna w Ukrainie. Rosjanie usiłują otoczyć Sełydowe

W ubiegłym tygodniu ekspert wojskowy, analityk niemieckiego "BILD" Julian Röpke wskazywał, że "najważniejszym z miejsc na froncie jest miasto Sełydowe".

"Gorzka rzeczywistość w Sełydowe. 15. Brygada Gwardii Narodowej Ukrainy "Kara'Dag" radzi sobie dobrze, chroniąc miasto, ale inne części zawodzą. Zatem miejscowość upadnie pomimo swoich dzielnych obrońców" - oceniał.

Jak podaje agencja Unian, Röpke obecnie wskazuje, że Rosjanie znajdują się na obrzeżach miejscowości Wysznewe, a jeśli dojdzie do zdobycia, będą w stanie częściowo otoczyć Sełydowe.

Zdaniem eksperta Ukraina obecnie może planować wycofanie sił z miejscowości Sełydowe.

Generalny Sztab Sił Zbrojnych Ukrainy w niedzielnej aktualizacji na godz. 16 (czasu lokalnego) informował, że w ciągu doby Rosjanie wielokrotnie prowadzili działania na kierunku pokrowskim, w tym w okolicy miasta Sełydowe. Jak wskazano, ataki są odpierane.

Źródło: Unian