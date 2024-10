Dziesiątki rannych w Izraelu. Ciężarówka wjechała w przystanek

Dziesiątki osób zostało rannych w zdarzeniu w Glilot na przedmieściach Tel Awiwu, gdzie ciężarówka uderzyła w przystanek autobusowy. Według służb rannych zostało co najmniej 37 osób. Kierujący ciężarowym pojazdem miał zostać "zneutralizowany", a wcześniej w jego kierunku padły strzały ze strony cywilów. Nieopodal miejsca incydentu znajdują się m.in. baza wojskowa i siedziba Mossadu.

Wiele osób zostało rannych w niedzielę, gdy ciężarówka uderzyła w przystanek na jednym z głównych skrzyżowań na przedmieściach Tel Awiwu - poinformowała izraelska policja.

Izrael. Ciężarówka uderzyła w przystanek. Nieoficjalnie: Może być to atak

Do zdarzenia doszło po godz. 9:00 czasu polskiego. "The Jerusalem Post" opisuje, że po tym, jak autobus zatrzymał się na przystanku, uderzył w niego ciężarowy pojazd, który następnie potrącił pieszych.

Część osób jest uwięziona pod zniszczonymi pojazdami. W gronie poszkodowanych, poza pasażerami, są również piesi. Według doniesień mediów wielu z nich to starsze osoby, które wysiadły z autokaru, bo zamierzały zwiedzić pobliskie muzeum.

Izraelskie media przekazały, że poszkodowanych zostało co najmniej 37 osób, w tym sześć jest w ciężkim stanie, a obrażenia jednej zagrażają jej życiu. Natomiast pogotowie ratunkowe zadeklarowało, iż opatruje obecnie "dziesiątki rannych". Jak wiadomo nieoficjalnie, policja traktuje incydent jako atak terrorystyczny.

Izrael. Strzały w miejscu, gdzie kierowca ciężarówki potrącił ludzi

"Jerusalem Post" poinformował o "zneutralizowaniu napastnika". Policja podała, że w kierunku mężczyzny, tuż po zdarzeniu, padły strzały oddane przez przypadkowych cywilów. Miejsce zdarzenia jest zabezpieczone, mundurowi proszą kierowców, aby omijali te okolice.

Jak podkreślił "The Times of Israel", do zdarzenia doszło nieopodal siedziby Mossadu, czyli izraelskiego wywiadu, a także siedzib kilku jednostek wywiadowczych Sił Obronnych Izraela.

Wkrótce więcej informacji.

wka / polsatnews.pl