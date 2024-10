Prezydent Ukrainy ogłosił nowy program wsparcia dla obywateli, który zakłada, że 1 grudnia każdy obywatel otrzyma tysiąc hrywien (równowartość około 100 zł), które będzie mógł przeznaczyć wedle swojego uznania. Pieniądze dostaną nie tylko dorośli, ale również dzieci.

- To wsparcie dla wszystkich naszych obywateli - dorosłych, dzieci, każdej rodziny na Ukrainie. Tysiąc hrywien na osobę, w przypadku rodzin będzie to kilka tysięcy hrywien - podkreślił Wołodymyr Zełenski.

Nowy, socjalny program w Ukrainie. Mieszkańcy otrzymają w grudniu pieniądze

Środki można przeznaczyć na opłacenie "ukraińskich towarów i usług", w tym mediów i energii elektrycznej. Ukraiński przywódca wymienił m.in. leki, bilety komunikacji publicznej, książki oraz usługi kulturalne.

ZOBACZ: Zełenski wskazał "jedyny sposób" na przetrwanie Ukrainy. "To podniesie morale"

Jak dodał, można również przeznaczyć pieniądze jako darowiznę na rzecz wojska, za którą zostanie zakupiony nowy sprzęt wojskowy w postaci m.in. dronów. Szczegóły programu mają zostać wkrótce przedstawione przez rząd.

Zełenski poinformował również, że na wszystkich szczeblach państwa prowadzone są przygotowania do nadchodzącej zimy. Podkreślił, że sektor energetyczny ma wiele pracy, ponieważ musi się przygotować do ochrony obiektów oraz pracować nad stabilnością systemu.

Zastrzyk gotówki w ukraińskim budżecie. Wysoka podwyżka podatków

Ukraińskie media przypominają, że nie jest to pierwszy tego typu program. Od września Ukraińcy mogą otrzymać zwrot 10 proc. za zakupy u ukraińskich producentów. Maksymalna kwota płatności to 3 tys. hrywien miesięcznie. Portale podkreślają również, że rząd pracuje nad projektem rekordowej podwyżki podatków.

ZOBACZ: Nowy pakiet wojskowy dla Ukrainy. Chodzi o ponad 8 mld dolarów

Budżet Ukrainy zasili również pożyczka w wysokości 20 miliardów dolarów, która pochodzą z zamrożonych rosyjskich aktywów. Połowę z tej kwoty ma stanowić pomoc gospodarcza, a drugą na pomoc wojskową.

Przypomnijmy również, że w tym miesiącu Bank Światowy zatwierdził utworzenie specjalnego funduszu na wsparcie Ukrainy. Pomoże to G7 spełnić obietnicę przekazania Ukrainie do 50 miliardów dolarów do końca roku.