Poranek przywita mieszkańców Warszawy dużym zachmurzeniem, które utrzyma się do godziny 11:00. Temperatura będzie się stopniowo podnosić od 9,4 do 13,8 stopni C., a temperatura odczuwalna pozostanie nieco niższa.

Wiatr będzie wiał z prędkością do 9,3 km/h, a indeks UV pozostanie niski, co oznacza, że nie ma potrzeby stosowania ochrony przeciwsłonecznej.

Popołudniowa prognoza dla Warszawy

Popołudnie przyniesie wzrost temperatury do 17,6 stopni Celsjusza około godziny 15:00. Zachmurzenie umiarkowane będzie dominować, lecz pod koniec tego okresu niebo się rozpogodzi.

Wiatr nieco osłabnie, osiągając około 8,4 km/h. Indeks UV pozostanie na niskim poziomie.

Wieczór i noc w Warszawie

Wieczór i noc będą chłodniejsze, z temperaturą spadającą do około 13,8 st. C. Zachmurzenie zwiększy się do dużego, a prędkość wiatru będzie wynosić około 6,6 km/h. Mimo to, deszcz nie jest przewidywany, co oznacza spokojny koniec dnia.

Prognoza godzinowa

Od 6:00 do 9:00 temperatura wzrośnie z 9,4 do 10,5 st. przy dużym zachmurzeniu. Wiatr będzie wiał z prędkością 8,3-8,7 km/h.

Od 10:00 do 13:00 temperatura wzrośnie z 12,0 do 16,6 st. Celsjusza. Zachmurzenie zmniejszy się do umiarkowanego, a wiatr osiągnie 9,0-9,6 km/h.

Od 14:00 do 17:00 temperatura osiągnie swoje maksimum 17,6 st., niebo będzie bezchmurne, a wiatr nie przekroczy 8,4 km/h.

Od 18:00 do 21:00 temperatura spadnie z 15,2 do 14,2 st., zachmurzenie wzrośnie do dużego, a wiatr będzie łagodny, osiągając 6,6-7,8 km/h.

Od 22:00 do 23:00 temperatura utrzyma się na poziomie około 14 st. z dużym zachmurzeniem i wiatrem o prędkości 6,6-6,7 km/h.

Porównanie historyczne

Dzisiejsza temperatura będzie znacznie wyższa w porównaniu do ostatnich dni, kiedy to słupek rtęci nie przekraczał 10,2 st. C. Przez ostatni tydzień dominowały chłodne dni, często bezchmurne lub z mgłą, co stanowi wyraźny kontrast do dzisiejszych prognozowanych warunków.

red / polsatnews.pl